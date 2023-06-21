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Прикривав незаконну діяльність горілчаного заводу. Експодатківець з Полтави отримав підозру (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикривав незаконну діяльність горілчаного заводу. Експодатківець з Полтави отримав підозру (фото)
Експосадовець «заплющував очі» на порушення та навіть надавав практичні поради, як краще приховати незаконну діяльність
фото: ДБР

Податківець продавав контрафактний алкоголь на території Полтавської області

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексначальнику одного з відділів Головного управління податкової служби у Полтавській області, який заради особистої наживи сприяв незаконній діяльності місцевого лікеро-горілчаного заводу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що підприємство виробляло горілку та різноманітні алкогольні настоянки без відповідної ліцензії та з підробленими акцизними марками.

«Щоб прикрити таку діяльність та не сплачувати податки, готову продукцію підприємство збувало гуртовими партіями за готівку по всій Україні та не відображала це у податковій звітності. За одну зміну завод виготовляв від 30 до 60 тис. пляшок продукції», – йдеться в повідомленні.

Лише від одного складу, на якому зберігалося понад 74 тис. пляшок з алкоголем, бюджет недотримував близько 2,5 млн грн акцизного податку.

«Прикривав цю діяльність керівник підрозділу податкової, який разом з підлеглими мав би контролювати достовірність податкової звітності та обсяги виробництва алкогольних напоїв. Але він «заплющував очі» на порушення та навіть надавав практичні поради, як краще приховати незаконну діяльність. Також він узгоджував з керівництвом підприємства дати та час проведення податкових перевірок, які в результаті були лише формальністю», – додали в ДБР.

Прикривав незаконну діяльність горілчаного заводу. Експодатківець з Полтави отримав підозру (фото) фото 1
Прикривав незаконну діяльність горілчаного заводу. Експодатківець з Полтави отримав підозру (фото) фото 2
Прикривав незаконну діяльність горілчаного заводу. Експодатківець з Полтави отримав підозру (фото) фото 3

Також податківець продавав контрафактний алкоголь на території Полтавської області.

Під час обшуків працівники ДБР вилучили на виробництві та складах підприємства понад 400 тис. пляшок з підробними марками акцизного податку та сотні тисяч підроблених акцизних марок. Після початку розслідування ДБР фігуранта звільнили з податкової служби.

Колишній чиновник підозрюється у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Досудове розслідування триває. Повідомлення про підозру фігуранту буде доповнене й іншими обставинами злочину. Встановлюються інші співучасники правопорушення з-поміж працівників податкової та заводу.

Нагадаємо, раніше БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво алкоголю на Кіровоградщині.

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Теги: Полтавщина алкоголь завод розслідування ДБР

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