Нічна стрілянина у Хмельницькому: нетверезий чоловік випустив 90 куль із балкона багатоповерхівки

Поліція затримала чоловіка

У Хмельницькому поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину з автоматичної зброї просто посеред житлового масиву. Інцидент стався пізно ввечері 7 березня на вулиці Гайовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельниччини.

Близько 22:20 мешканці будинку здригнулися від серії пострілів. Як з'ясувалося пізніше, вогонь вівся з балкона квартири на дев'ятому поверсі. За даними правоохоронців, стрільцем виявився місцевий мешканець, який є військовослужбовцем.

«Він відкрив вогонь з автоматичної зброї з балкона квартири та, за попередніми даними, здійснив близько 90 пострілів у двір багатоповерхівки. Під час поліцейської спецоперації чоловік здався правоохоронцям. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в поліції Хмельниччини, наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та походження зброї. Інформації про постраждалих на цей час немає. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Розслідування триває.

