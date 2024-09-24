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Перед судом постане керівництво підприємства на Полтавщині, яке належить олігарху-втікачу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Перед судом постане керівництво підприємства на Полтавщині, яке належить олігарху-втікачу
Полтавський ГЗК є частиною групи Ferrexpo plc, яку контролює мільярдер Костянтин Жеваго
фото з відкритих джерел

За даними слідства, керівництво комбінату протягом 2019-2021 років протиправно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення

До суду направлено обвинувальний акт стосовно сімох посадовців і службових осіб ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (Полтавський ГЗК), який належить мільярдеру Костянтину Жеваго. Фігуранти обвинувачуються в розкраданні понад 370 млн гривень. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, керівництво комбінату протягом 2019-2021 років протиправно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення. Не маючи спеціального дозволу на користування надрами, воно незаконно реалізувало тонни мінеральної сировини на майже 80 млн грн.

Потім через залучені до схеми підприємства перепродали цю ж саму сировину, але набагато дорожче. Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась із відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин. Сума оборудки становила понад 370 млн грн.

Фігуранти обвинувачуються за ч. ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3,5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

До відома, Полтавський ГЗК є частиною групи Ferrexpo plc, яку контролює мільярдер Костянтин Жеваго. Підприємство займає провідні позиції серед світових виробників високоякісних окатків і є значним платником рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго, який є підозрюваним у наданні хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. 

Як відомо, 16 травня 2023 року голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго. Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження. Сам же бізнесмен запевняв, що із суддею не знайомий і не причетний до цієї справи. 

Згодом, 3 серпня 2023 року, НАБУ повідомило про підозру Жеваго. За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте суд відмовив у задоволенні вимог. Однак у 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

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Теги: Полтавщина корупція в Україні ДБР Костянтин Жеваго

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