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«Ганьба»: Рідні полонених прийшли до Червоного Хреста з вимогою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Ганьба»: Рідні полонених прийшли до Червоного Хреста з вимогою
Біля офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Києві зібралися родини полонених морських піхотинців
фото: Facebook/Медійна ініціатива за права людини

Учасники акції кричали: «Ганьба» та запитували, чому сім'ї не мають жодної інформації про місце перебування їхніх рідних

Рідні та близькі полонених прийшли з акцією під офіс Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Києві. Відповідне відео поширила координаторка «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова.

«Те, що сьогодні відбулося під стінами київського офісу Червоного Хреста, – це вирок всій системі міжнародного права і міжнародних організацій. Доведені до відчаю рідні полонених, готові мало не до самоспалення, бо їхніх рідних роками катують і вбивають, фактично штурмують Червоного Хреста. І це тільки початок», – написала вона.

Решетилова заявила, що безкарність Росії допускає міжнародна спільнота, «яка продовжує вдавати, що Женевські конвенції діють і що все саме собою має вирішитись».

«Або ви берете яйця в руки і прориваєтесь до місць утримання, або побачите реальний гнів зневірених українських матерів і дружин», – наголосила Ольга Решетилова.

«Ганьба»: Рідні полонених прийшли до Червоного Хреста з вимогою фото 1
фото: Медійна ініціатива за права людини

Акцію організували до Дня пам’яті захисників України. «Медійна ініціатива за права людини» зазначила, що біля офісу зібралися родини полонених морських піхотинців.

«Міжнародний комітет Червоного Хреста – єдина організація, яка має мандат на відвідування місць утримання військовополонених, однак зробити це може виключно з дозволу адміністрації в’язниці, ізолятора або колонії. Росія ж майже не допускає представників МКЧХ до місць утримання, намагаючись приховати від світу свої злочини», – йдеться у дописі.

Рідні полонених хочуть почути від представників Червоного Хреста відповідь, чому більшість сімей не має жодної інформації про місце перебування та стан їхніх рідних, повідомляють у «Медійній ініціативі».

Нагадаємо, звільнений з полону оборонець Маріуполя Андрій Мельников в інтерв'ю «Главкому» розповів, що за два роки у полоні спілкувався з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста в Росії лише один раз.

За словами звільненого з полону оборонця Маріуполя, за два роки у полоні він не отримував жодної медичної допомоги. «Медики взагалі ніколи не приходили. А якщо викликаєш медика, тебе знову б’ють, знущаються електрошокером», – розповів він.

Минулого року рідні полонених «азовців» вже висловлювали обурення «Червоному хресту».

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Теги: росія полон червоний хрест права людини вирок відео

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