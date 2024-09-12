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«Можливості практично вичерпані»: МВС Німеччини виступило проти нових мігрантів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Можливості практично вичерпані»: МВС Німеччини виступило проти нових мігрантів
Мігранти стають дедалі більшою проблемою для ФРН
фото із відкритих джерел

Німеччина заявляє, що ресурсів країни щодо прийняття біженців майже немає 

Ресурси ФРН щодо прийому мігрантів наразі на межі можливостей. Про це заявила очільниця МВС країни Ненсі Фезер, пише журнал Spiegel.

Ситуація з мігрантами у ФРН викликає занепокоєння, заявила Фезер у листі Єврокомісії, який цитує Spiegel. За її словами, ресурси федерального центру та земель «практично вичерпані» – міграційна влада все частіше досягає межі можливостей у питанні прийому біженців.

З січня до липня цього року до Німеччини прибуло близько 50 тис. нелегальних мігрантів, що є «неприйнятно високим» показником, наголосила голова німецького МВС.

Раніше стало відомо, що у Німеччині різко зменшилась кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом в країні. Про це свідчить статистика, оприлюднена Євростатом. Але при цьому, Німеччина залишається країною ЄС, яка прийняла найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України на кінець липня 2024 року – 1 110 600 осіб. На другому місці – Польща (976 205), на третьому – Чехія (369 610).

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Теги: Німеччина соціум мігранти українці влада біженці

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