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Надання військової допомоги Україні: британський прем'єр пояснив, чого чекати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Надання військової допомоги Україні: британський прем'єр пояснив, чого чекати
Олаф Шольц (ліворуч) та Кір Стармер зустрічаються сьогодні
фото із відкритих джерел

Новий очільник уряду Британії запевнив, що принципи, за якими британська влада надає військову допомогу Україні, залишаються сталими

Принципи, за якими британська влада надає військову допомогу Україні, не змінилися з приходом до влади лейбористів. З цього питання між основними партіями немає протиріч, заявив на пресконференції в Берліні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Про це пише Sky News.

«Щодо допомоги, то нічого не змінилося порівняно з періодом, який був до виборів, тому що між партіями був консенсус», – сказав він.

Стармер додав, що, як і його попередник, консерватор Ріші Сунак, він готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи готова Велика Британія дозволити застосовувати зброю, що передається Києву, для ударів углиб Росії, Стармер сказав: «Жодних нових рішень немає».

Британський прем'єр-міністр 28 серпня відвідує Німеччину та Францію, сподіваючись покращити відносини між країнами після Brexit повідомило Sky News. У Берліні він зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем.

З німецькими лідерами Стармер, за даними Sky News, мав намір обговорити угоду, спрямовану на «стимуляцію розвитку бізнесу та торгівлі, зміцнення співробітництва у сфері оборони та безпеки та посилення спільних дій у боротьбі з незаконною міграцією».

На Даунінг-стріт очікують, що переговори щодо такої угоди триватимуть близько шести місяців. Угоду в Лондоні назвали ключовим елементом ширшого перезавантаження відносин Великої Британії з Європою.

«Новий договір між Великою Британією та Німеччиною стане ключовим елементом ширшого перезавантаження відносин Британії з Європою і ґрунтуватиметься на оборонній угоді, яка наразі обговорюється між двома країнами і яка, як очікується, буде завершена восени 2024 року», – повідомляє офіс британського прем'єр-міністра.

Крім того, обидві сторони хочуть узгодити нове партнерство на початку 2025 року. Угода буде стосуватися доступу до ринку, критичної науки, інновацій та технологій, чистої енергії, торгівлі в Північному морі, енергетичної безпеки, біорізноманіття та навколишнього середовища.

Також у Німеччині Стармер зустрінеться з керівниками технічного конгломерату Siemens AG та оборонної компанії Rheinmetall. Пізніше в середу Стармер вирушить до Франції, де відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор, зустрінеться з французькими підприємцями та президентом країни Еммануелем Макроном.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готує громадян про погіршення ситуації в країні, оскільки новий уряд дістав «не просто економічну, а соціальну чорну дірку». 

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Теги: міністр політика Велика Британія Україна влада переговори

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