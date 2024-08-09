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«Корову дуже шкода, але…». Влада Донеччини пояснює, кого і як евакуюють із прифронтової зони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Корову дуже шкода, але…». Влада Донеччини пояснює, кого і як евакуюють із прифронтової зони
У квітні правоохоронці евакуювали з Лиманської громади літню пару з дев'ятьма коровами та іншими тваринами
фото: поліція Донеччини

Голова ОВА: «Не можуть влада і міжнародні наші партнери-донори задовольнити всі потреби»

5 серпня було прийнято рішення про евакуацію в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Донеччини. Водночас влада не може допомогти із вивозом домашньої худоби. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На запитання журналіста чи допомагає влада евакуйовувати домашню худобу, корів, свиней Вадим Філашкін відповів:

«Не може зараз держава, коли йде повномасштабна війна, коли дуже багато зруйновано і об'єктів критичної, комунальної  інфраструктури, і приватних будинків, допомогти в усьому. Так, корову дуже шкода, тому що це домашня улюблениця. Не можуть влада і міжнародні наші партнери-донори задовольнити всі потреби людини. Хоч би як про це важко було говорити, це нереально зараз».

Голова Донецької ОВА додав, що евакуацію здійснюють рятувальники та поліцейські броньованим транспортом.

«Евакуацію проводимо броньованим транспортом силами поліції та ДСНС. Родини доправляємо до евакуаційного хабу, а звідти далі – до місць тимчасового проживання», – зазначив Філашкін.

Нагадаємо, що на Донеччині пройде про примусова евакуація дітей із трьох населених пунктів через безпекову ситуацію в регіоні. Зазначається, що евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто 1 приймальний пункт.

Зауважимо, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади.

До слова, на Донеччині є міста, які за останній час стали частково окупованими, але, не зважаючи на небезпеку та відсутність їжі, води, медичної допомоги місцеві мешканці вперто відмовляються евакуюватися у більш безпечне місце. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

Також Вадим Філашкін розповів, що на Донецькому напрямку ворогу вдалося зруйнувати деякі укріплення, але все робиться для їх відновлення. Голова Донецької ОВА зазначив, що роботи з встановлення «зубів дракона» ведуться на Гродівському, Курахівському, Лиманському та Торецькому напрямках. 

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Теги: росія окупанти війна Донеччина українці Донецьк тварини Україна евакуація

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