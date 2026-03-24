Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ ліквідувала кілера ГРУ, який готував вбивство Стерненка

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: СБУ

Ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір під час затримання

Правоохоронці зірвали нову спробу окупантів здійснити серію замовних убивств в Україні. За результатами спецоперації, яку координував перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, нейтралізовано агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (більш відому як ГРУ) та ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір під час затримання. Понад 10 інших учасників осередку взято під варту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах України. Серед них – радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.

«Для здійснення вбивств зловмисники відстежували адреси й маршрути пересування військових та публічних осіб, а потім надсилали зібрані дані керівнику групи (резиденту). Ним виявився завербований ГРУ РФ судовий експерт з Полтави, який узагальнював розвідінформацію та «звітував» російській спецслужбі. Далі окупанти напряму передавали дані потенційних жертв агенту-ліквідатору, зокрема адреси проживання та маршрути руху «цілей», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, кілер є вихідцем із тимчасово окупованої частини території Донецької області. Там він пройшов бойову підготовку на базі ГРУ РФ і згодом був переправлений на підконтрольну Україні територію. Встановлено, що він мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх під авто або біля помешкань своїх жертв. У разі «невдалого» підриву кілер отримав вказівку від куратора з РФ розстрілювати потерпілих впритул.

«Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, диктофони, комп’ютерну техніку та камери відеоспостереження із доказами роботи на російські спецслужби. Успіху операції значною мірою вдалося досягти завдяки агентурному проникненню в лави ворога та активній роботі контррозвідників УСБУ в Полтавській області, комплексу оперативно-бойових заходів на тимчасово окупованій території. Джерела Служби виведені на підконтрольну територію та перебувають у безпеці», – наголошує СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, на волонтера та активіста Сергія Стерненка 1 травня 2025 року було скоєно напад з вогнепальної зброї. Нападницю було оперативно затримано.

Згодом Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці. СБУ затримала 45-річну уродженку Одеської області, яка проживала у столиці. За даними слідства, в кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також жінка перед судовим засіданням заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю. Підозрювана не працює, інвалід першої групи. Раніше не судима.

Теги: росія Сергій Стерненко СБУ ГРУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скасування Європою санкцій на російську нафту означатиме стратегічну поразку європейців у війні проти Росії без жодного пострілу
«Сталевий дикобраз» Європи більше не працює. Що потрібно змінити
10 березня, 09:49
Віктор Орбан під час пресконференції в Будапешті. 5 січня 2026 року
Орбан починав із гасла «Росіяни, геть!», але Зеленський зараз марно веде словесну війну – експосол в Угорщині
13 березня, 21:30
Екссенатор від Чечні Умар Джабраїлов скоїв самогубство
У Москві помер екссенатор від Чечні та бізнесмен Умар Джабраїлов
2 березня, 11:20
Речник МЗС України Георгій Тихий нагадав, що іранський режим безпосередньо сприяє російській агресії проти України
Україна відповіла на погрози Ірану
14 березня, 20:58
Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО
Україна ввела санкції проти паралімпійців-путіністів і російських командирів
15 березня, 12:08
Укрзалізниця повідомила про відставання потягів від графіка
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на Сумщині і Чернігівщині: причина
18 березня, 09:31
Ілля Ремесло розчарувався в Путіні
«Путін – воєнний злочинець і злодій». Російський блогер одним дописом підірвав мережу
18 березня, 21:45
За матеріалами справи, організатором схеми є 62-річний директор інституту
$5 тис. за відстрочку: у Києві СБУ викрила схему бронювання у держінституті
20 березня, 15:34
Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану
Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану
Сьогодні, 01:12

Події в Україні

Атака на Львів: є поранені, постраждала спадщина ЮНЕСКО (фото, відео)
Атака на Львів: є поранені, постраждала спадщина ЮНЕСКО (фото, відео)
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
Сили оборони зачистили важливий населений пункт на Донеччині
Сили оборони зачистили важливий населений пункт на Донеччині
У Києві та низці областей повітряна тривога триває понад три години
У Києві та низці областей повітряна тривога триває понад три години
Розвідка знищила установку гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму: ексклюзивне відео
Розвідка знищила установку гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму: ексклюзивне відео
СБУ ліквідувала кілера ГРУ, який готував вбивство Стерненка
СБУ ліквідувала кілера ГРУ, який готував вбивство Стерненка

Новини

Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua