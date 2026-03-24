СБУ ліквідувала кілера ГРУ, який готував вбивство Стерненка

Ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір під час затримання

Правоохоронці зірвали нову спробу окупантів здійснити серію замовних убивств в Україні. За результатами спецоперації, яку координував перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, нейтралізовано агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (більш відому як ГРУ) та ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір під час затримання. Понад 10 інших учасників осередку взято під варту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах України. Серед них – радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.

«Для здійснення вбивств зловмисники відстежували адреси й маршрути пересування військових та публічних осіб, а потім надсилали зібрані дані керівнику групи (резиденту). Ним виявився завербований ГРУ РФ судовий експерт з Полтави, який узагальнював розвідінформацію та «звітував» російській спецслужбі. Далі окупанти напряму передавали дані потенційних жертв агенту-ліквідатору, зокрема адреси проживання та маршрути руху «цілей», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, кілер є вихідцем із тимчасово окупованої частини території Донецької області. Там він пройшов бойову підготовку на базі ГРУ РФ і згодом був переправлений на підконтрольну Україні територію. Встановлено, що він мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх під авто або біля помешкань своїх жертв. У разі «невдалого» підриву кілер отримав вказівку від куратора з РФ розстрілювати потерпілих впритул.

«Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, диктофони, комп’ютерну техніку та камери відеоспостереження із доказами роботи на російські спецслужби. Успіху операції значною мірою вдалося досягти завдяки агентурному проникненню в лави ворога та активній роботі контррозвідників УСБУ в Полтавській області, комплексу оперативно-бойових заходів на тимчасово окупованій території. Джерела Служби виведені на підконтрольну територію та перебувають у безпеці», – наголошує СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, на волонтера та активіста Сергія Стерненка 1 травня 2025 року було скоєно напад з вогнепальної зброї. Нападницю було оперативно затримано.

Згодом Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці. СБУ затримала 45-річну уродженку Одеської області, яка проживала у столиці. За даними слідства, в кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також жінка перед судовим засіданням заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю. Підозрювана не працює, інвалід першої групи. Раніше не судима.