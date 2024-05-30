Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду

Правоохоронці розслідують кримінальну справу за наслідком повторного вторгнення ворога на Харківщину

Ленінський районний суд Харкова дозволив слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань допитати російських військовополонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Допити окупантів було призначено на 23-24 травня у рамках кримінального провадження за фактами недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу) і самовільного залишення поля бою (ст. 429 Кримінального кодексу). У цій справі, як писав «Главком», спочатку фігурували 28 українських командирів. Тепер число тих, кого ДБР перевіряє на причетність до вчинення воєнного злочину, сягає 59 осіб, у тому числі рядових військових.

Що стосується військовослужбовців російської армії, то слідство мало намір випитати подробиці прориву держкордону у Харківській області, у якому окупанти брали участь і потрапили до полону. Як свідчать дані судового реєстру, всього ДБР отримало дозволи на допит шести полонених окупантів: командира роти 11 танкового полку, рядового 138 бригади, військовослужбовця мотострілецького полку, рядового 11 танкового полку, кулеметника 11 танкового полку, військовослужбовця 11 танкового полку. На момент слідчих дій російські солдати утримувалися у Харківському слідчому ізоляторі. Далі їх планувалося перевести в інші установи виконання покарань на території України.

витяг із судового реєстру

Нагадаємо, що за даними досудового розслідування, 10 травня 2024 року у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Харків», оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», Сухопутних військ ЗСУ в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківщини (вздовж лінії держкордону України з РФ) під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ. Йдеться про підрозділи чисельністю до однієї роти, які входили до складу першого ешелону оборони. Внаслідок цієї позаштатної ситуації наступ росіян довелося відбивати силами другого ешелону оборони.

За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького начебто не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу. Всього у матеріалах справи фігурує прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу), причетність яких перевіряє слідство.

Пізніше ДБР заявило: до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також – повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ «Харків» та ОСУВ «Хортиця».

У правоохоронному відомстві запевнили, що усі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань.