Провадження через «тиск ЗМІ» на Вербицького. Офіс генпрокурора засекретив інформацію?

Вербицького було звільнено з посади заступника генерального прокурора, однак він досі залишається співробітником органів прокурори

В Офісі генерального прокурора відмовилися уточнити інформацію про кримінальне провадження, порушене нібито через «тиск медіа» на вже колишнього заступника генпрокурора Андрія Костіна Дмитра Вербицького. Хоч інформацію на те, що відповідна справа стосовно ЗМІ розслідується, Вербицький напередодні розголосив особисто.

Так, в інтерв’ю порталу «Українські новини» прокурор Дмитро Вербицький відповідаючи на запитання про наявність «доказів здійснення на нього тиску через медіа», зазначив, що «їх розголошення неможливе, оскільки це таємниця досудового розслідування».

У зв’язку з цим, через «Доступ до правди» в ОГП журналісти поцікавилися «про яке саме кримінальне провадження мова?», «які саме медіа, що розслідували статки Вербицького у ньому фігурують?», «ким і коли саме таке провадження було зареєстроване?» та «чи виступає у ньому заявником сам Дмитро Вербицький?».

В Офісі генпрокурора натомість відповідати на поставлені запитання відмовилися, аргументують тим, що такі дані нібито не є «публічною інформацією».

Нагадаємо, НАЗК знайшло в ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих статків на 29 мільйонів.

За два дні до цього висновку НАЗК, Вербицького було звільнено з посади заступника генерального прокурора, однак він досі залишається співробітником органів прокурори. Передували цим подіям одразу кілька розслідувань програми «Схеми», в яких журналісти показали розкішні маєтки прокурора, автівки, статки його співмешканки тощо.