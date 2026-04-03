Убивство військового ТЦК у Львові: інспектор митниці отримав підозру

Правоохоронці повідомили, що під час спілкування підозрюваного з групою оповіщення виникла суперечка
фото: Львівська обласна прокуратура

Слідство стверджує, що нападник кілька разів вдарив військового ТЦК в область грудей та шиї

Інспектор Львівської митниці отримав підозру у вбивстві військовослужбовця ТЦК. За даними слідства, інцидент стався під час заходів оповіщення про мобілізацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Зазначається, що подія трапилася під час того, як військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом з поліцейськими поблизу одного з магазинів ритуальних послуг перевіряли документи у військовозобовʼязаних.

«У ході спілкування між групою оповіщення та присутніми виникла суперечка. Під час словесного конфлікту 28-річний родич митника почав тікати, а військовослужбовець намагався його зупинити. У цей момент інспектор, намагаючись завадити йому, дістав з нагрудної сумки предмет, схожий на ніж, і побіг за військовослужбовцем», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, наздогнавши військовослужбовця, фігурант справи «кілька разів прицільно вдарив в область грудей та шиї». Один з ударів виявився смертельним – ніж пошкодив сонну артерію. Попри зусилля медиків, чоловік помер дорогою до медзакладу.

Прокуратура заявляє, що після скоєного, 34-річний митник з братом втекли на авто. Проте його оперативно розшукали та затримали поліцейські у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

Нагадаємо, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Згодом стало відом, що поліція Львівщини затримала нападника. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними «РБК-Україна», затриманим є митник Андрій Труш.

До розкриття злочину були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції. Проводилась поліцейська спецоперація.

Водночас Державна митна служба України підтвердила, що особа, затримана за підозрою у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові, є працівником Львівської митниці. Відомство пообіцяло всебічно сприяти правоохоронним органам для обʼєктивного зʼясування всіх обставин вчинення злочину.

