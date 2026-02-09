Головна Країна Суспільство
Перехоплення Су-30 РФ над Балтійським морем: винищувач виявився озброєним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
РФ, ймовірно, свідомо пішла на демонстрацію сили, щоб психологічно тиснути на пілотів НАТО та підкреслити свою присутність у регіоні
фото з відкритих джерел

Зазвичай російські літаки під час таких польотів або взагалі не мають бойового озброєння, або несуть лише навчальні макети

Російський винищувач Су-30СМ2 здійснив показовий політ поблизу повітряного простору країн НАТО. Особливістю цього випадку стало те, що літак був озброєний протикорабельними ракетами Х-31А та касетними бомбами РБК-500. Про це пише «Мілітарний», передає «Главком».

Наприкінці січня в Балтійському регіоні російський літак перехопили іспанські винищувачі EF-18M, які виконують місію НАТО з охорони повітряного простору. За даними спостерігачів, Су-30 ніс дві протикорабельні ракети Х-31А та дві касетні бомби РБК-500.

При цьому на борту не було ракет «повітря-повітря», тобто літак не мав стандартного озброєння для повітряного бою чи самозахисту.

Варто зазначити, що зазвичай російські літаки під час таких польотів або взагалі не мають бойового озброєння, або несуть лише навчальні макети, щоб зменшити ризик випадкової ескалації.

Однак цього разу РФ, ймовірно, свідомо пішла на демонстрацію сили, щоб психологічно тиснути на пілотів НАТО та підкреслити свою присутність у регіоні.

Яке саме було озброєння

Х-31А – надзвукова протикорабельна ракета, призначена для ураження кораблів на дистанції до 70 км. Теоретично небезпечна, але в реальних умовах проти сучасних флотів НАТО її застосування майже не має шансів на успіх.

РБК-500 – касетна авіабомба радянського зразка. Після скидання вона розкривається в повітрі та засіває велику площу суббоєприпасами, які можуть уражати піхоту, легку техніку та інфраструктуру.

Нагадаємо, пара польських МіГ-29 у вівторок, 28 жовтня, перехопила російський Іл-20 над Балтійським морем, забезпечивши безпечний контроль за діями літака, який виконував розвідувальну місію без плану польоту. 

Теги: озброєння винищувач росія Балтійське море перехоплення

