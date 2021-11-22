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    Російські терористи поранили українського військового на Луганщині

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    Окупанти сьогодні стріляли по позиціях ЗСУ біля Попасної та Причепілівки, що у Луганській області - Російські терористи поранили українського військового на Луганщині
    Окупанти сьогодні стріляли по позиціях ЗСУ біля Попасної та Причепілівки, що у Луганській області
    фото: ООС

    Стан здоров’я пораненого – задовільний, кажуть у штабі

    У штабі Операції Об’єднаних сил повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків у понеділок на Донбасі зазнав поранення один український військовослужбовець.

    «Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – повідомили у штабі.

    За даними військових, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню: одне – біля Попасної та два – в районі Причепилівки.

    Терористи угруповань «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють на своїх ресурсах про бойові дії сьогодні.

    Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення та заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

    Серкретар РНБО запевнив, що Україна отримає міжнародну допомогу в разі наступу Росії.

    Напередодні українські військові застосовували Javelin на Донбасі.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ДНР ЗСУ Луганщина ЛНР тероризм обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Російські терористи поранили українського військового на Луганщині