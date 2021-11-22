Російські терористи поранили українського військового на Луганщині
Стан здоров’я пораненого – задовільний, кажуть у штабі
У штабі Операції Об’єднаних сил повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків у понеділок на Донбасі зазнав поранення один український військовослужбовець.
«Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – повідомили у штабі.
За даними військових, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню: одне – біля Попасної та два – в районі Причепилівки.
Терористи угруповань «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють на своїх ресурсах про бойові дії сьогодні.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення та заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
Серкретар РНБО запевнив, що Україна отримає міжнародну допомогу в разі наступу Росії.
Напередодні українські військові застосовували Javelin на Донбасі.