У Луцьку пенсіонер влаштував у власній квартирі «дім розпусти»: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Луцьку пенсіонер влаштував у власній квартирі «дім розпусти»: як його покарали
«Бізнесмен» облаштував у своїй квартирі в Луцьку місце для надання інтимних послуг
фото ілюстративне

66-річний чоловік організував у себе вдома бордель і отримав штраф

У Луцьку 66-річний пенсіонер влаштував місце розпусти у власному помешканні. Як інформує «Главком», про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Як вказано у матеріалах справи, «бізнесмен» облаштував у своїй квартирі в Луцьку місце для надання інтимних послуг. Він самостійно організовував пошук клієнтів, сам забезпечував їм «трансфер» до квартири, де хтиві парочки займалися коханням. У цей час пенсіонер виходив погуляти.

Водночас, хто саме надавав інтимні послуги, у матеріалах справи не уточнюється. Тому невідомо, що саме влаштував пенсіонер у своєму житлі – справжній бордель з секс-працівницями, чи «квартиру на годину» для пар, які не мали місця усамітнитися.

Вчинок кваліфікували за статтею 302 КК України (створення та утримання місць розпусти). На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Суд призначив чоловікові штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ще 5348 гривень він сплатить за проведення експертиз.

Нагадаємо, поліція Київщини разом зі Службою безпеки України викрили злочинну схему торгівлі людьми. Зловмисники утримували понад 30 жінок в одному із розважальних клубів, та примушували надавати сексуальні послуги. Правоохоронці встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них – іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

Раніше на Закарпатті у пункті пропуску «Косино» викрили громадянина Угорщини, який вербував українок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг. Його затримали, коли він намагався вивезти 25-річну українку до ЄС.

Теги: штраф Луцьк поліція чоловік інтимні послуги бордель

