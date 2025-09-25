Головна Одеса Новини
На Одещині керівництво «оновленої МСЕК» підробляло меддовідки

Максим Бурич
Максим Бурич
На Одещині керівництво «оновленої МСЕК» підробляло меддовідки
Наразі зловмисники перебувають під вартою
колаж: glavcom.ua

СБУ затримала на Одещині керівництво «оновленої МСЕК», яке заробляло на ухилянтах

Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації в Одеській області. Було затримано керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання (колишньої МСЕК), які продавали фіктивні медичні довідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними СБУ, за суми від 3 тис. доларів США зловмисники оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про наявність тяжких захворювань, що давало можливість отримати групу інвалідності. До схеми були залучені члени експертної команди: головуючий лікар-кардіолог та медичний реєстратор.

Задокументовано, що вони отримали «замовлення» від щонайменше півсотні клієнтів, які хотіли уникнути призову або звільнитися зі служби. Співробітники СБУ затримали всіх трьох фігурантів «на гарячому», під час передачі хабарів за фейкові медичні висновки. Під час обшуків у затриманих виявили чорнові записи, особові справи призовників та смартфони з доказами незаконної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а також ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про наслідки російського ракетного удару по Білгород-Дністровському району. Внаслідок атаки загинула 60-річна жінка, ще двоє чоловіків – 66 та 49 років – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олега Кіпера.

За даними очільника Одеської ОВА, було зруйновано та пошкоджено приміщення баз відпочинку в курортній зоні. У місті Татарбунари, яке постраждало найбільше, частково відключено електропостачання – без світла залишилося близько 800 абонентів.

