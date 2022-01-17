Багатодітний батько заплатить великий штраф за підкуп поліцейських

Чоловік пропонував правоохоронцям хабар за не складання адмінпостанови

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області оштрафував на 17 тис. грн чоловіка і батька трьох дітей за пропозицію надання неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 5 січня.

За матеріалами справи, 11 лютого 2021 року, перебуваючи на вулиці Курортна у місті Хмільник, обвинувачений висловив пропозицію двом поліцейським надати неправомірну вигоду на суму 200 грн за не притягнення його до адміністративної відповідальності. Зокрема, водій Opel Astra пропонував хабар через відсутність у нього полісу обов’язкового страхування.

Обвинувачений вини не визнав. За його словами, того дня він автомобілем віз свого знайомого на лікування до Літину Вінницької області. Коли машину зупинили правоохоронці, він пред’явив їм посвідчення водія, техпаспорт та інші документи, серед яких полісу страхування не знайшли. Обвинувачений зауважив, що страхова компанія запевняла його, що поліс є в електронній базі даних. Натомість поліцейські склали постанову, яку він у подальшому оскаржив та вона була скасована судом.

Крім цього, водій заперечив, що пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Сказав, що тоді не мав готівки, а 200-300 грн були на банківській картці.

Водночас Феміда вважала, що вина чоловіка підтверджується доказами, які були оглянуті та досліджені судом. Як свідчать відеозапис розмови, який зафіксувала бодікамера, обвинувачений кілька разів пропонував хабар поліцейським.

Ось кілька фраз водія автомобіля: «Мужики, візьміть 200 гривень та ми собі поїхали»; «Чи я може якійсь документи дам, туди покладу ці 200 грн та собі тихенько погнали»; «Тож дядьки, є двісті гривень, я вам … 300 максимум»; «Мужики, ну максимум 300 гривень тільки є, я ж кажу, давайте…».

Невизнання вини обвинуваченим суд розцінив як спосіб захисту та намагання уникнення кримінальної відповідальності.

Як повідомляв «Главком», наприкінці грудня 2021 року начальника Ніжинської поліції спіймали на отриманні хабаря в розмірі 58 850 грн та скретч-картки на 1 тис. літрів бензину від підприємця. Та зацікавила інша деталь – на столі в посадовця була табличка з надписом «Взяток не беремо».

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