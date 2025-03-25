День СБУ. Спецслужба відзвітувала про свої рекорди на фронті

Спецпризначенці СБУ встановили рекорд одномоментного взяття у полон: за штурм захопили понад 100 окупантів на Курщині

Починаючи з 24 лютого 2022 року і станом на середину березня 2025 року, бійці СБУ вразили на фронті понад 5,5 тис. одиниць ворожої техніки. Про це «Главкому» повідомили у пресслужбі відомства.

Ідеться про ліквідованих понад 1,7 тис. російських танків, понад 3 тис. ББМ, майже 250 засобів ППО, понад 550 засобів РЕБ і сотні одиниць іншої техніки.

Крім цього, за останні три роки СБУ провела чимало унікальних спецоперацій, які змінили хід війни і шокували ворога. Ключові із них:

два підриви Кримського мосту: у жовтні 2022 року з допомогою вантажівки з вибухівкою, у липні 2023 року – надводними дронами Sea baby;

враження 11 військових кораблів РФ у Чорному морі з допомогою надводних дронів та утримання контролю над акваторією для забезпечення зернового коридору;

СБУ здійснює регулярні «діпстрайки» вглиб території Росії, які завдають дуже болючих ударів по ворожому ВПК. Росія втрачає мільярди доларів від далекобійних дронів СБУ, які здатні подолати відстань 1,5 тис. км. СБУ влаштовує «бавовну» на військових аеродромах, складах зброї, нафтобазах і заводах, які виробляють дрони й КАБи.

Також спецпризначенці СБУ встановили рекорд одномоментного взяття у полон, коли за штурм захопили понад 100 військовослужбовців РФ на Курщині.

Ще один результат – саме із гвинтівки СБУ «Володар обрію» було встановлено світовий рекорд із дальності снайперського пострілу – 3,8 тис. м.

«Наш пріоритет – знищити якомога більше ворогів і звільнити свою землю. Українці робили це вже багато разів: тільки змінювали козацькі шаблі на сучасну зброю та FPV-дрони. Маємо гарну генетичну памʼять, помножену на жагу до волі і ненависть до російських катів. А ще – бажання помститися за загиблих побратимів і зробити довічне щеплення «від московитів» для нащадків», – наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

Щороку 25 березня Служба безпеки України відзначає професійне свято. У цей день українці вшановують мужність і героїзм співробітників СБУ, проявлені у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої країни.

Як повідомляв «Главком», минулого тижня Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.