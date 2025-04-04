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Наркозалежна із Бахмута готувала теракт на Дніпропетровщині

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Наркозалежна із Бахмута готувала теракт на Дніпропетровщині
Жінка переїхала з Бахмута спочатку до Харківської області, а потім на Дніпропетровщину
фото: Служба безпеки України

Агентка РФ не знала, що сама б теж загинула

Служба безпеки запобігла теракту в місті Кам’янське Дніпропетровської області й затримала агентку російських спецслужб, яку ті планували підірвати разом з вибухівкою в людному місці. Затриманою виявилась 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка до захоплення міста виїхала спочатку до Харківської області, а потім на Дніпропетровщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Після переїзду жінка почала шукати «швидкі заробітки» та була завербована російськими спецслужбами. «Тестовим» завданням став підпал релейної шафи, після цього фігурантці було доручено підготувати «справжній» теракт.

Для конспірації жінка змінила місце проживання та переїхала до орендованої квартири, яку оплачувала з криптогаманця свого куратора. За його інструкціями агентка придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та «підсилити» її цвяхами. 

Наркозалежна із Бахмута готувала теракт на Дніпропетровщині фото 1
фото: Служба безпеки України
Наркозалежна із Бахмута готувала теракт на Дніпропетровщині фото 2
фото: Служба безпеки України

Жінка думала, що після виготовлення саморобного вибухового пристрою вона має передати його іншій особі або заховати у схрон. Але насправді росіяни планували вивести її в годину пік у людне місце райцентру та підірвати разом з СВП . У такий спосіб ворог сподівався вбити максимальну кількість людей і поширити панічні настрої.

Служба безпеки затримала агентку, коли та синтезувала вибухову речовину для СВП.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту). Наразі затримана перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, на Дніпропетровщині вибухнув автомобіль одного з місцевих посадовців. Постраждали сам чиновник та його дружина.

Також «Главком» повідомляв, що у Тернополі була затримана 14-річна школярка. Росіяни завербували її та планували підірвати дівчинку разом з вибухівкою біля місцевого управління поліції.

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Теги: російські агенти

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Наркозалежна із Бахмута готувала теракт на Дніпропетровщині
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