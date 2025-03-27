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До втечі Комарницького причетні колишні позаштатні працівники СБУ? Офіційне роз'яснення

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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До втечі Комарницького причетні колишні позаштатні працівники СБУ? Офіційне роз'яснення
СБУ спростувала інформацію про те, що їх штатні співробітники могли сприяти втечі ексдепутата Київради
фото з відкритих джерел

Правоохоронці заперечили причетність своїх штатних працівників до втечі ексдепутата Київради Дениса Комарницького

Представники Служби безпеки України спростували інформацію про те, що їх штатні співробітники могли сприяти втечі ексдепутата Київради Дениса Комарницького через державний кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням коментар представників СБУ для Суспільного.

Як повідомляє видання, осіб, які, ймовірно, допомагали Комарницькому залишити країну, було затримано та оголошено їм підозру. За даними СБУ, ці люди менше п'яти місяців мали статус «гласних позаштатних працівників», тобто не входили до штату і не отримували заробітної плати. Їх позбавили цього статусу ще на початку лютого, до того, як сталися події, що зараз розслідуються.

«Їх позбавили цього статусу на початку лютого до настання подій, які розслідуються у кримінальному провадженні», – зазначили в СБУ.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати осіб, причетних до організації переправлення Комарницького через кордон із Румунією.

Як відомо, Департамент стратегічних розслідувань (ДСР) Національної поліції України повідомив про звільнення двох працівників, яких підозрюють у причетності до організації втечі ексдепутата Київради Дениса Комарницького за кордон. Також було звільнено керівника територіального управління ДСР у Закарпатській області.

«Нам стало відомо про факти причетності двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області до протиправної діяльності. Реакція з нашого боку була негайною та принциповою: зазначені працівники вже звільнені з лав Національної поліції, а слідчими СБУ їм оголошено підозри. Крім того, з займаної посади відразу було звільнено керівника територіального управління», – зазначили правоохоронці.

Як повідомляли раніше, у розслідуванні «Української правди» журналісти повідомили, що співробітники поліції та колишні позаштатні працівники СБУ посприяли втечі за кордон колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Він доїхав до кордону прикриття у вигляді авто із табличкою «200», яким зазвичай перевозять полеглих українських бійців. За даними ЗМІ, у втечі Комарницького брали участь чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один тамтешній депутат.

Як відомо, Денис Комарницький, колишній депутат Київради, став широко відомим через серію корупційних скандалів та незаконні махінації. Його діяльність привернула увагу правоохоронних органів, і проти нього було відкрито кілька кримінальних проваджень.

Комарницький обіймав посаду депутата Київської міської ради, де займався питаннями землекористування та будівництва. Його ім'я неодноразово звучало у контексті схем незаконного захоплення земель у столиці. Слідство встановило, що він організував групу, яка займалася незаконними операціями із землею.

Колишнього депутата звинувачують у керівництві злочинною організацією, яка займалася незаконним заволодінням земельними ділянками. Йому також інкримінують податкові злочини та інші порушення економічного характеру. Національне антикорупційне бюро оголосило його у розшук, але слідчі дії ускладнені через його втечу за кордон.

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Теги: втеча СБУ Денис Комарницький

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