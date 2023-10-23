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Російський «Яндекс» набирає популярності в Європі: чому так сталося

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російський «Яндекс» набирає популярності в Європі: чому так сталося
Користувачі можуть вибрати пошукову систему «Яндекс» в 23 європейських країнах
фото з відкритих джерел

У Німеччині, Італії, Чехії та Данії додаток російської компанії увійшов до п'ятірки найкращих

Європейський Союз запровадив антимонопольні заходи проти Google, що призвело до зростання популярності російської пошукової системи «Яндекс». Про це пише Bloomberg.

Антимонопольне розпорядження ЄС змусило Google запропонувати користувачам телефонів на вибір альтернативні варіанти пошуковиків, серед яких опинився і російський «Яндекс».

«Яндекс з'являється на екрані вибору, що дозволяє користувачам смартфонів Android вибрати бажану пошукову систему, в 23 європейських країнах. Нещодавно він увійшов до п'ятірки найкращих додатків для Android в Німеччині, Італії, Чехії та Данії», – йдеться в повідомленні. 

За словами членкині Європарламенту Стефані Йон-Куртен, занепокоєння викликає те, що Яндексу все ще може працювати на ринку ЄС. 

«Питання не в екрані вибору, а в тому, що Яндекс все ще є одним з варіантів, які слід розглядати», – зазначила Йон-Куртен.  

У вересні ЄС звинуватив «Яндекс» в тому, що він відповідає за просування державних наративів у своїх пошукових результатах та замовчує факти про війну проти України.

Нагадаємо, суд США зобов'язав компанію Google виплатити керівниці відділу Google Cloud Улку Роу компенсацію в розмірі $1,1 млн за гендерну дискримінацію.

Раніше повідомлялося, що Зеленська закликала дерусифікувати Google та від’єднати український YouTube від СНД.

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Теги: Google інтернет Яндекс YouTube Європейський союз

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