Російський «Яндекс» набирає популярності в Європі: чому так сталося

У Німеччині, Італії, Чехії та Данії додаток російської компанії увійшов до п'ятірки найкращих

Європейський Союз запровадив антимонопольні заходи проти Google, що призвело до зростання популярності російської пошукової системи «Яндекс». Про це пише Bloomberg.

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Антимонопольне розпорядження ЄС змусило Google запропонувати користувачам телефонів на вибір альтернативні варіанти пошуковиків, серед яких опинився і російський «Яндекс».

«Яндекс з'являється на екрані вибору, що дозволяє користувачам смартфонів Android вибрати бажану пошукову систему, в 23 європейських країнах. Нещодавно він увійшов до п'ятірки найкращих додатків для Android в Німеччині, Італії, Чехії та Данії», – йдеться в повідомленні.

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За словами членкині Європарламенту Стефані Йон-Куртен, занепокоєння викликає те, що Яндексу все ще може працювати на ринку ЄС.

«Питання не в екрані вибору, а в тому, що Яндекс все ще є одним з варіантів, які слід розглядати», – зазначила Йон-Куртен.

У вересні ЄС звинуватив «Яндекс» в тому, що він відповідає за просування державних наративів у своїх пошукових результатах та замовчує факти про війну проти України.

Нагадаємо, суд США зобов'язав компанію Google виплатити керівниці відділу Google Cloud Улку Роу компенсацію в розмірі $1,1 млн за гендерну дискримінацію.

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