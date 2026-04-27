Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику Держфіскальної служби Насірову

Ексголові Фіскальної служби інкриміновано отримання 722 млн грн хабаря за відшкодування ПДВ агрокомпаніям бізнесмена Олега Бахматюка
Раніше Насірова було засуджено до шести років ув’язнення у «газовій справі» Онищенка

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову у справі про хабар від бізнесмена Олега Бахматюка. Колегія суддів зменшила заставу з 55 млн до 27,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.

Феміда вважає, що сума у 55 млн грн забезпечить виконання Насіровим своїх процесуальних обов’язків.

Сторона захисту просила змінити запобіжний захід на особисте зобов’язання, оскільки Насіров і так відбуває покарання у СІЗО в іншій справі. Йдеться про участь в «газовій схемі» екснардепа Олександра Онищенка. Також на засіданні захисник озвучив намір подати касаційну скаргу на цей вирок.

Прокурорка заперечувала проти зменшення застави у справі про хабар, адже вона стосується лише цього кримінального провадження, і судді, на її переконання, не зобов’язані взагалі враховувати відбування покарання в іншій справі, в якій він уже засуджений. Попри ув’язнення Насірова прокурорка переконана, що ризики для кримінального провадження досі актуальні.

Раніше суд задовольнив клопотання захисника Насірова та тимчасово залишив Насірова у Київському слідчому ізоляторі до закінчення розгляду справи про хабар.

Нагадаємо, ексголові ДФС Романа Насірова інкримінують отримання 722 млн грн хабаря за відшкодування ПДВ агрокомпаніям бізнесмена Олега Бахматюка, а його тестю — бізнесмену Олександру Глімбовському – легалізацію цих коштів.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, який передбачає шість років позбавлення волі. Суд частково задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту, однак ключове рішення не змінив.

Слідство встановило, що Насіров причетний до незаконного розстрочення податкового боргу та рентних платежів компаніям, пов’язаним із народним депутатом Олександром Онищенком. Унаслідок цих рішень держава зазнала збитків на суму близько 2 млрд грн.

