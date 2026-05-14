Стало відомо, чи буде арешт Чернишова після Єрмака

До колишнього віцепрем’єр-міністра було застосовано запобіжний захід у листопаді 2025 року у межах справи «Мідас»
НАБУ та САП вважають ексурядовця організатором будівництва котеджного містечка «Династія»

Антикорупційні органи не подавали клопотання про арешт колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова у справі про будівництво котеджного містечка «Династія». Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Фінансова кухня «Династії». Звідки брались гроші на «велике будівництво»?».

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають ексурядовця організатором будівництва. «Наразі щодо Чернишова не подавали клопотання. До нього вже застосовано запобіжний захід у листопаді 2025 року рамках справи «Мідас». Він виконує всі покладені судом обов’язки», – повідомило «Главкому» джерело у правоохоронних органах.

Поінформований співбесідник пояснив: якщо раптом буде зафіксовано, що, наприклад, Олексій Чернишов тиснутиме на свідків, тоді слідство піде до суду і зможе стягнути у дохід держави раніше внесену заставу.

Як відомо, у листопаді 2025 року Вищий антикорупційний суд арештував колишнього віцепрем’єра з можливістю внести заставу у розмірі 51,6 млн грн. Йому інкримінували незаконне збагачення на коштах з «бек-офісу Міндіча». Тих самих, які буцімто видавалися йому будівництво. Тоді заставу було оперативно внесено і Чернишов вийшов на волю.

Раніше детективи НАБУ задокументували передачу Чернишову і його довіреній особі коштів на загальну суму $1,22 млн і 96,7 тис. євро. За даними НАБУ та САП, у 2020 році Чернишов, очолюючи Міністерство розвитку громад та територій, задумав звести приватне котеджне містечко «Династія». Того ж року, як наполягає слідство, Чернишов як організатор цієї схеми залучив бізнесмена Тимура Міндіча та на той час керівника Офісу президента Андрія Єрмака як майбутніх сусідів та співінвесторів  будівництва резиденцій. 

Загалом, передбачалося зведення п’яти будинків у селі Козин Київської області на землях, які викупило ТОВ «Блум Девелопмент», яке належало сім’ї Чернишових. Як повідомила у суді прокурор САП Валентина Гребенюк, резиденції «Династії»  мали власну нумерацію: R2 – начебто маєток Андрія Єрмака, R3 – начебто будинок Тимура Міндіча, R4 – начебто будинок Олексія Чернишова. Власника R1 офіційно не назвали. Іще мала бути резиденція спільного використання під маркування R0, яку планувалося «нафарширувати» СПА-вигодами та іншими сервісами відпочинкового характеру.

До слова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову строк дії процесуальних обов’язків до 8 червня 2026 року.

Теги: Олексій Чернишов Андрій Єрмак корупція в Україні Операція «Мідас»

