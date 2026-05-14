Перелік фірм, які «скинулися» на скандальне будівництво резиденцій у «Династії»

Ростислав Вонс
«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна
За даними слідства, фінансування будівництва резиденцій відбувалося за рахунок трьох джерел

Під час судового засідання прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк заявила, що до зведення «Династії» колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов долучив трьох довірених людей. Йдеться про директорку ТОВ «Блум Девелопмент» Лілія Лисенко, співвласника обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив» «Сонячний берег» Геннадія Опальчука та директора цього кооперативу Сергія Сіранчука. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Фінансова кухня «Династії». Звідки брались гроші на «велике будівництво»?».

Як зазначається, Лисенко, Опальчук та Сіранчук виступали певними транзитерами, через яких фінансувалося будівництва.

За даними слідства, схема мала такий вигляд: довірені особи Чернишова поповнювали пайовий фонд кооперативу «Сонячний берег» за рахунок коштів, які їм перерахували компанії, окремі з яких є фігурантами інших кримінальних проваджень. Гроші платилися Лисенко та Опальчуку під виглядом оплати за надання ними певних послуг низці підприємств. У дійсності обоє бенефіціарів кооперативу «Сонячний берег» не могли вести підприємницьку активність, додає слідство.

Як дізнався «Главком» із судового реєстру, гроші Лисенко та Опальчуку перерахувало столичне ТОВ «Фінансова компанія «Деметра Фінанс». Фірма створена у листопаді 2021 року, а через два роки, у листопаді 2023 року припинила свою діяльність. При цьому у 2023 році «Деметра Фінанс» фігурувала у кримінальному провадження за фактами шахрайства. Національна поліція аналізувала її причетність разом зі службовими особами РВС Банку до організації механізму з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкового навантаження та виведення коштів у тіньовий сектор економіки.

Інший фігурант, який оплатив «послуги» Лисенко та Опальчука, – «Торговий дім «Столиця Торг Постач» з Борисполя. З травня 2023 року компанія не функціонує. Ба більше: фірма потрапила до списку суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Тут же засвітилося і ТОВ «Брейн-Техно Груп» (Бориспіль), яке також перерахувало кошти довіреним особам Чернишова. Фірма не діє з березня 2023-го.

Крім того, одразу п’ять підприємств («Фармацевтична компанія «Здорова родина», «Фірма «Наіс», «Сальве», «Медфармсервіс», «Юма-Віта»), що належать до корпративної групи «Невада Фармастар», розрахувалися з Опальчуком та Лисенко. За інформацією аналітичної системи Youcontrol, «Невада Фармастар» контролюється киянкою Оксаною Шевченко. Компанії групи працюють переважно у сфері аптечної торгівлі.

У матеріалах справи прокурор САП посилалася на ТОВ «Фармацевтична компанія «Здравица», яке начебто причетне до перерахунку грошей співвласникам кооперативу «Сонячний берег». Місце реєстрації фірми зазначено у Покровську Донецької області – місті, де йдуть активні бойові дії. Крім того, «Здравица» фігурувала у кримінальній справі СБУ за фактом фінансування тероризму (ідеться про роботу на непідконтрольній українській владі території).

Всього, за серпень 2020–липень 2025 років Лисенко разом із Опальчуком внесли на рахунок кооперативу 51,1 млн грн. Ці гроші вони отримали від 16 фірм, частину з яких вище перераховано. Підозри за епізодом будівництва резиденцій «Династії», одержали четверо осіб, які «контролювалися Чернишовим».

Раніше детективи НАБУ задокументували передачу Чернишову і його довіреній особі коштів на загальну суму $1,22 млн і 96,7 тис. євро. За даними НАБУ та САП, у 2020 році Чернишов, очолюючи Міністерство розвитку громад та територій, задумав звести приватне котеджне містечко «Династія». Того ж року, як наполягає слідство, Чернишов як організатор цієї схеми залучив бізнесмена Тимура Міндіча та на той час керівника Офісу президента Андрія Єрмака як майбутніх сусідів та співінвесторів  будівництва резиденцій. 

Загалом, передбачалося зведення п’яти будинків у селі Козин Київської області на землях, які викупило ТОВ «Блум Девелопмент», яке належало сім’ї Чернишових. Як повідомила у суді прокурор САП Валентина Гребенюк, резиденції «Династії»  мали власну нумерацію: R2 – начебто маєток Андрія Єрмака, R3 – начебто будинок Тимура Міндіча, R4 – начебто будинок Олексія Чернишова. Власника R1 офіційно не назвали. Іще мала бути резиденція спільного використання під маркування R0, яку планувалося «нафарширувати» СПА-вигодами та іншими сервісами відпочинкового характеру.

