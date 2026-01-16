Головна Скотч Життя
Чоловік Тимошенко прийшов до суду підтримати дружину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чоловік лідерки «Батьківщини» (перший ліворуч від Юлії Тимошенко) сидить на засіданні поруч з адвокатами підозрюваної
скриншот з трансляції судового засідання

Антикорупційні органи інкримінують Юлії Тимошенко підкуп народних депутатів

Бізнесмен Олександр Тимошенко прийшов на судове засідання у справі про підкуп низки народних депутатів, у якій фігурує його дружина, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію судового засідання.

Наразі Антикорупційний суд обирає депутатці запобіжний захід. У залі суду присутні депутатка разом зі своїми адвокатами та чоловіком Олександром Тимошенком, а також представники сторони обвинувачення. ‎До початку засідання Тимошенко заявила, що «не існує події злочину» і що «ніяких запобіжних заходів не може бути».

Олександр Тимошенко (перший ліворуч від Юлії Тимошенко) прийшов на судове засідання, де фігурує його дружина
Олександр Тимошенко (перший ліворуч від Юлії Тимошенко) прийшов на судове засідання, де фігурує його дружина
Чоловік Тимошенко прийшов до суду підтримати дружину фото 1
скриншот з трансляції судового засідання

Речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомляла, що сторона обвинувачення проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 млн грн. Напередодні парламентарка заявила, що планує сплатити заставу, однак вона стверджує, що не зможе цього зробити через заблоковані рахунки.

Як відомо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада вважає політсилу єдиною реальною опозицією.

Теги: Юлія Тимошенко корупція в Україні

