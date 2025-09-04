Головна Країна Політика
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Рада проголосувала за законопроєкт №13260
фото: Олександр Федієнко/Telegram

У разі прийняття законопроєкту в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олександра Федієнка.

«За» проголосувало 277 парламентарів. У разі прийняття законопроєкту в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму.

Нардеп зазначив, що законопроєктом пропонується:

  1. виключити ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України, якою передбачено, що особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 «Самовільне залишення військової частини або місця служби», 408 «Дезертирство»
    може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби.
  2. доповнити розділ ІІ прикінцевих та перехідних положень КК новим п. 24, яким передбачити окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану вперше вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 407, 408 цього Кодексу, та хочуть повернутися на військову службу або вже повернулися на військову службу та несуть її;
  3. до ст. ст. 286 «Порядок звільнення від кримінальної відповідальності», 287 «Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності», «Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності» КПК та доповнити розділ XІ «Перехідні положення» КПК новим п. 20-10, яким врегулювати умови та порядок звільнення військовослужбовців Збройних сил України від кримінальної відповідальності за наявності підстав.

Нагадаємо, 30 серпня закінчився термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року. 

Як повідомлялося, з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, до війська повернулися понад 29 тис. військовослужбовців.

