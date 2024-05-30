Голова ОВА запевняє: основні роботи зі зведення фортифікацій навколо Запоріжжя виконані

Задля того, щоби окупанти навіть не думали йти вглиб Запорізької області, побудуть ще більше захисних споруд

Іван Федоров: Через обстріли підрядники не погоджувалися зводити оборонні споруди на Запоріжжі

Будівництво фортифікаційних споруд, яке планувалося з березня по травень, вже завершено. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Ті роботи, які мали виконати за два місяці, ми виконали. Але будівництво фортифікацій на території Запорізької області – той процес, який ми не збираємося закінчувати. Тобто ми виконали одне завдання, перейшли до другого, потім до третього. Завдання є весь час», – зазначив він.

Очільник ОВА підкреслив, що захисних споруд побудують ще більше задля того, або російські загарбники навіть не думали йти вглиб Запорізької області. Він додав, що відбувається раціональне розподілення ресурсів і найбільше зусиль докладається на тих напрямках, де в окупантів є більший успіх.

«Звичайно, можливі зловживання з боку підрядників, з боку якихось чиновників під час зведення фортифікацій. Для того, щоби їм запобігти, протягом останніх двох місяців щотижня ми з силовими структурами влаштовуємо масові перевірки всіх підрядних організацій. І нас нехай перевіряють, якщо потрібно, ми відкриті до перевірок», – розповів очільник ОВА.

Федоров пригадав, що мало хто з підрядників був готовий їхати на Запоріжжя на початку масового будівництва фортифікаційних споруд (у прифронтових та прикордонних з РФ і Білоруссю регіонах – «Главком»). Він також зазначив, що Запоріжжя перебуває за 45 км від лінії фронту і є недосяжним для російської артилерії.

«До того ж ми наситили військові частини на запорізькому напрямку дронами, які дозволяють захиститися від ворожої артилерії: за допомогою дронів військові здійснюють вогневий контроль на 10 км вглиб фронту. Між тим розуміємо: будь-яке просування ворога буде створювати йому умови для використання артилерії для знищення міста Запоріжжя», – зауважив очільник ОВА.

Нагадаємо, Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо фортифікацій та закупівлі дронів. За відповідне рішення проголосували 277 народних обранців. Очільником комісії призначено нардепа від «Слуги народу» Миколу Задорожнього. Також до складу увійшли вісім «слуг», та по одному представнику від всіх фракцій та груп Верховної Ради.