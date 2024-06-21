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Голова ТЦК у Кривому Розі створив масштабну схему для ухилянтів: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Голова ТЦК у Кривому Розі створив масштабну схему для ухилянтів: деталі
У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано більше ніж 10 організаторів оборудок
фото: пресслужба СБУ

Вартість «послуг» для ухилянтів становила до $12 тис.

Службу безпеки України ліквідувала п'ять нових схем ухилення від мобілізації. Було викрито голову районного ТЦК у Кривому Розі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано більше ніж 10 організаторів оборудок. Серед них чиновники ТЦК та військово-лікарських комісій.

Вартість «послуг» для ухилянтів становила до $12 тис.

Голова ТЦК у Кривому Розі створив масштабну схему для ухилянтів: деталі фото 1

Дніпропетровська область

За даними слідства, схему ухилення від мобілізації організував чільник районного ТЦК у Кривому Розі. Він залучив також двох своїх підлеглих та ще десятьох спільників. Це, зокрема, посадовці місцевих лікарень і посередники для пошуку клієнтів та передачі хабарів організатору.

Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану зброю та понад 3,5 млн готівки у гривневому еквіваленті.

Полтавська область

Голову районної військово-лікарської комісії і трьох його підлеглих викрили на допомозі ухилянтам.

Посадовці «штампували» фіктивні діагнози для ухилянтів, які навіть не проходили медогляду, а тільки купували документи у посадовців ВЛК.

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Черкаси

Викрито керівника підрозділу одного з комунальних підприємств міськради. Він продавав ухилянтам "місця" у реєстрі наркозалежних обласного наркодиспансеру.

Чиновник також залучив завідуючу відділенням та лікаря-нарколога медустанови.

Одеська область

Правоохоронці викрили ділків, які оформлювали військовозобов’язаним фальшиве батьківство над неповнолітніми. Це потрібно було для виїзду за кордон.

Хмельницька область

Викрито двох ділків, які продавали підроблені меддовідки про наявність ІІ групи інвалідності. Їх затримали на гарячому.

Раніше повідомлялося, що на Одещині затримано 41 чоловіка, які одночасно намагались у незаконний спосіб виїхати за кордон.

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Теги: мобілізація Кривий Ріг ухилянти СБУ

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