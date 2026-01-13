Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кількість загиблих протестувальників в Ірані зростає

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Кількість загиблих протестувальників в Ірані зростає
Протести в Ірані продовжуються
фото: AP

Серед жертв є дев'ятеро дітей

За інформацією американського інформаційного агентства активістів за права людини (HRANA), упродовж понад двох тижнів антиурядових виступів в Ірані загинуло щонайменше 512 демонстрантів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Повідомляється, що серед жертв є дев'ятеро дітей. Наразі неможливо незалежно підтвердити ці дані.

Також залишається незрозумілим, чи цифри HRANA повною мірою відображають реальну кількість жертв, оскільки іранська влада заблокувала в країні доступ до інтернету та телефонний зв'язок.

Як відомо, влада Ірану заявила, що обмеження доступу до мережі Інтернет по всій країні триватимуть до повного «відновлення безпеки». За офіційними даними державного мовника Press TV, рішення про відключення, яке розпочалося 9 січня на тлі масштабних протестів, є стратегічним заходом. 

Мохаммад Амін Агамірі, очільник Національного центру Вищої ради кіберпростору, пояснив, що такі кроки були необхідні для боротьби з «когнітивною війною», яку нібито ведуть зовнішні вороги. За його словами, точну дату повернення до нормального режиму роботи мережі буде оголошено лише після відповідних розпоряджень органів безпеки.

Нагадаємо, масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються.  Свідки повідомляють про жахливі методи придушення протестів. Силовики застосовують військову вогнепальну зброю проти мирного населення. Очевидці повідомляють про загибель дітей та переповнені морги лікарень, де тіла вбитих лежать просто на підлозі.

До слова, уряд Ірану запровадив триденну національну жалобу в пам'ять про загиблих під час нещодавніх заворушень, які офіційний Тегеран кваліфікує як «акти насильства проти нації». 

У недільній заяві Кабінету міністрів загиблих представників силових структур назвали «мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму». Державні медіа порівнюють дії протестувальників із тактикою терористів ІДІЛ, стверджуючи, що рівень насильства проти цивільних, сил безпеки та напіввійськових формувань «Басідж» став безпрецедентним для країни.

Теги: Іран смерть протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Народний артист України Степан Гіга помер 12 грудня
Зібров, Пивоваров, Федишин... Колеги згадують Степана Гігу
13 грудня, 2025, 07:48
Степан Гіга з донькою Квітославою, сином Степаном (ліворуч) та онуком Даніелем
Смерть Степана Гіги. Діти та онуки співака дали обіцянку прихильникам
20 грудня, 2025, 13:54
Кермувальник потяга застосував екстрене гальмування, але через невелику відстань зіткнення уникнути не вдалося
Під Києвом потяг збив на смерть неповнолітнього хлопця
19 грудня, 2025, 09:23
Польські фермери прагнуть продемонструвати єдність та силу фермерської спільноти
Польські фермери знову вийдуть на протести – деталі
30 грудня, 2025, 10:29
У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ
У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ
3 сiчня, 23:56
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві
Смертельний удар ножем у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного
6 сiчня, 10:48
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні
Вчора, 02:05
Вивіска на честь Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE на початку тижня, у Міннеаполісі, штат Міннесота
Протести у США: хвиля обурення через вбивство матері трьох дітей не вщухає
Вчора, 04:27
У міжнародних матчах збірних Робертсон за Шотландію забив сімом різним командам
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
26 грудня, 2025, 13:01

Політика

Трамп мріє про видобуток корисних копалин у Гренландії, але реальність інша
Трамп мріє про видобуток корисних копалин у Гренландії, але реальність інша
Кількість загиблих протестувальників в Ірані зростає
Кількість загиблих протестувальників в Ірані зростає
США назвали російські удари під час мирних переговорів незрозумілою ескалацією
США назвали російські удари під час мирних переговорів незрозумілою ескалацією
Влада Ірану повідомила, скільки триватимуть відключення інтернету
Влада Ірану повідомила, скільки триватимуть відключення інтернету
Лідерка венесуельської опозиції Мачадо відвідає Білий дім: названо дату
Лідерка венесуельської опозиції Мачадо відвідає Білий дім: названо дату
Чи доведе Трамп США та світ до критичної точки? Аналіз CNN
Чи доведе Трамп США та світ до критичної точки? Аналіз CNN

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua