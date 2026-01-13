Кількість загиблих протестувальників в Ірані зростає

Серед жертв є дев'ятеро дітей

За інформацією американського інформаційного агентства активістів за права людини (HRANA), упродовж понад двох тижнів антиурядових виступів в Ірані загинуло щонайменше 512 демонстрантів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Повідомляється, що серед жертв є дев'ятеро дітей. Наразі неможливо незалежно підтвердити ці дані.

Також залишається незрозумілим, чи цифри HRANA повною мірою відображають реальну кількість жертв, оскільки іранська влада заблокувала в країні доступ до інтернету та телефонний зв'язок.

Як відомо, влада Ірану заявила, що обмеження доступу до мережі Інтернет по всій країні триватимуть до повного «відновлення безпеки». За офіційними даними державного мовника Press TV, рішення про відключення, яке розпочалося 9 січня на тлі масштабних протестів, є стратегічним заходом.

Мохаммад Амін Агамірі, очільник Національного центру Вищої ради кіберпростору, пояснив, що такі кроки були необхідні для боротьби з «когнітивною війною», яку нібито ведуть зовнішні вороги. За його словами, точну дату повернення до нормального режиму роботи мережі буде оголошено лише після відповідних розпоряджень органів безпеки.

Нагадаємо, масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. Свідки повідомляють про жахливі методи придушення протестів. Силовики застосовують військову вогнепальну зброю проти мирного населення. Очевидці повідомляють про загибель дітей та переповнені морги лікарень, де тіла вбитих лежать просто на підлозі.

До слова, уряд Ірану запровадив триденну національну жалобу в пам'ять про загиблих під час нещодавніх заворушень, які офіційний Тегеран кваліфікує як «акти насильства проти нації».

У недільній заяві Кабінету міністрів загиблих представників силових структур назвали «мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму». Державні медіа порівнюють дії протестувальників із тактикою терористів ІДІЛ, стверджуючи, що рівень насильства проти цивільних, сил безпеки та напіввійськових формувань «Басідж» став безпрецедентним для країни.