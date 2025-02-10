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Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Анестезіологиня отримала підозру

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Анестезіологиня отримала підозру
У серпні 2023 року лікарка, маючи дійсний диплом, який засвідчував право надавати анестезіологічні послуги дорослим, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста
фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Лікарка, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та досвіду

У Львові лікарці-анестезіологині оголосили підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків через смерть пʼятирічного сина музиканта Віктора Пашник Велеса після видалення зубів. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У грудні 2023 року під час лікування зубів в одній із приватних клінік Львова п’ятирічний хлопчик впав у кому. Майже через місяць, попри вжиті лікарями заходи, він помер, не приходячи до тями.

За даними слідства, лікарка, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та досвіду. Так, через фахову недбалість вона обрала помилкову тактику анестезіологічного забезпечення під час стоматологічного втручання. Це і призвело до тяжких наслідків та смерті пацієнта, кажуть правоохоронці.

Крім цього, у серпні 2023 року лікарка, маючи дійсний диплом, який засвідчував право надавати анестезіологічні послуги дорослим, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Дитяча анестезіологія».

До того ж у неї було посвідчення про підвищення кваліфікації до диплома за напрямом «Дитяча анестезіологія». Ці документи фігурантка використала, щоб працювати з дітьми у приватній стоматологічній клініці.

5-річний Велес Пашник, який помер після лікування у клініці
5-річний Велес Пашник, який помер після лікування у клініці
фото: Facebook / Marianna Vakhniak

Нагадаємо, музикант Віктор Пашник повідомив, що його син Велес вже 21 добу перебуває у комі, після того як йому провели операцію з видалення молочних зубів. Сину Віктора Велесу констатовано смерть мозку, про це Віктор розповів на своїй Facebook-сторінці.

«8 грудня дружина Маріанна з сином Велесом пішли до клініки ТОВ «ОРІ ГРУП» (Ori-Dent), аби видалити два молочні зубчики… Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання під загальною анестезією» – розповів Віктор Пашник.

Далі, за словами музиканта, дитина дуже протестувала в операцій, та лікар-анестезіолог силоміць одягнув дитині маску. На зауваження матері лікарі не відреагували, і врешті-решт Велес заснув. «За деякий час після початку операції, дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор ТОВ «ОРІ ГРУП», який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що дитину переводять в реанімаційне відділення ВП «Лікарня святого Миколая» КНП «ТМО №1 м. Львова» – додав Віктор Пашник.

Згодом у січні помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів.

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Теги: лікар смерть прокурор документи лікарня Facebook дружина послуги зупинка музикант дитина Місяць сертифікат

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