Справа «Мідас». Міндіч назвав умову, за якої повернеться в Україну

Тимур Міндіч вважає, що в разі повернення в Україну суд призначить йому заставу, яку він «не зможе зібрати»

Фігурант розслідування НАБУ стверджує, що готовий «сісти до вʼязниці»

Фігурант справи «Мідас», бізнесмен Тимур Міндіч заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть «сісти до вʼязниці», якщо суд призначить йому «чесну заставу». Про це він заявив у розмові з народним депутатом Олексієм Гончаренком, повідомляє «Главком».

«Я б сьогодні приїхав до України, отримав би підозру і сів би навіть до вʼязниці, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони зараз скажуть таку заставу, що я її не зможу зібрати», – запевнив він.

За словами Міндіча, він хотів би виступити на засіданні тимчасової слідчої комісії, адже йому є що сказати. Окрім цього, він готовий виступити у суді, однак в онлайн-форматі.

«Я підтримую те, що робить НАБУ. Є питання – будь ласка. Я друг президента, це єдиний мій сьогоднішній гріх. Тобто до мене підвищений інтерес. Я не проти перевірки фактів. Але я точно проти звинувачень до суду та до розслідування – тим, чим зараз займаються журналісти, ви та інші», – заявив бізнесмен.

Нагадуємо, що у листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

До слова, Національне антикорупційне бюро України планує звернутися до Ізраїлю із запитом про екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча та інших фігурантів кримінального провадження у справі «Мідас».