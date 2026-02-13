Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Полтавщині опікунка катувала власних сестер та змушувала їх стояти навколішки дві доби на гречці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На Полтавщині опікунка катувала власних сестер та змушувала їх стояти навколішки дві доби на гречці
Діти втекли з дому, коли сестра-опікунка була відсутня
фото: hayeli.am

Опікунка била та обмежувала дітям доступ до їжі та фізіологічних потреб

На Полтавщині сестра-опікунка знущалася з власних сестер та катувала за непослух. Жінка змусила дітей стояти навколішки на гречці дві доби. Опікунка вдавалася й до інших покарань дітей. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляється, у справі йдеться про двох сестер 16 та 13 років та їхню 30-річну сестру-опінку. Жінка обмежувала дітей у сні, фізіологічних потребах та застосовувала фізичну силу.

Після двох діб, які діти провели, стоячи на колінах на гречці, вони втекли з дому. Опікунка не дозволяла дітям сходити до туалету, забороняла спати та їсти. «У вересні 2025 року дівчата без дозволу з’їли солодощі. За це опікунка насипала у куток гречку та сіль і змусила дітей стояти на колінах. Вони також отримали удари металевою лопаткою для взуття, внаслідок чого на тілі та голові з’явилися синці та садна. Коли жінки не було вдома, дівчата втекли», – йдеться у повідомленні.

На тілі та голові дітей було виявлено синці та садна
На тілі та голові дітей було виявлено синці та садна
фото: Офіс Генерального прокурора

Поліція знайшла дівчат та допитала їх. Після проведення експертиз опікунці було повідомлено підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України). Санкції цієї статті передбачають ув’язнення строком від трьох до шести років. На фото опублікованих Офісом Генерального прокурора видно синці та побої, які дітям завдала старша сестра.

На тілі та голові дітей було виявлено синці та садна
На тілі та голові дітей було виявлено синці та садна
фото: Офіс Генерального прокурора

Цей інцидент прокоментував зазначив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій: «Опікун зобов'язаний забезпечувати дитину необхідними умовами для життя, навчання та розвитку, захищати її права та інтереси. У цій ситуації навпаки – від неправомірних дій опікунки двох сестер захищають ювенальні прокурори. Законодавством кожній дитині гарантується право на свободу і особисту недоторканність. А дисципліна і порядок у сім’ї мають ґрунтуватися на взаємоповазі і виключати будь-яке приниження честі та гідності дитини».

Наразі діти перебувають зі своїм старшим братом та отримують належні умови проживання та догляду.

Нагадаємо, що у Львові засудили жінку, яка побила власного тримісячного сина, який помер у лікарні внаслідок тілесних ушкоджень. Суд виніс матері вирок. Жінка перебуваючи у лікарні, била свого тримісячного сина, який постійно плакав. Через отримані травми стан дитини з часом погіршився і вона померла.

Читайте також:

Теги: діти Офіс Генерального прокурора Полтавщина знущання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дівчинка померла після лікування у стоматологічній клініці Ужгорода
В Ужгороді померла 12-річна дівчинка після прийому в стоматологічній клініці
14 сiчня, 17:39
Уродженець Слов’янська врятував дітей з-під криги у Польщі
Глава МЗС Польщі подякував українцю за порятунок дітей, які ледь не потонули у крижаній воді
14 сiчня, 18:52
Правоохоронці задокументували понад 20 видаків одержання неправомірної вигоди
СБУ знайшла понад $300 тис. під час обшуків у голови ВЛК на Дніпропетровщині
16 сiчня, 12:10
Демографічний обвал Китаю: що скорочення населення означає для майбутнього країни
Демографічний обвал Китаю: що скорочення населення означає для майбутнього країни
22 сiчня, 06:05
СБУ затримала корегувальника обстрілів Полтавщини: що відомо
СБУ затримала корегувальника обстрілів Полтавщини: що відомо
27 сiчня, 13:41
Семеро шахраїв зі Львщини привласнили бюджетні кошти
На Львівщині злочинна група привласнила виплати військових на понад 5 млн грн
30 сiчня, 18:34
Українці зможуть подавати заявки для отримання виплат на дітей онлайн
Українці зможуть подавати заявки для отримання виплат на дітей онлайн
Сьогодні, 15:27
Попри початковий скандал, у підсумку родина, фонди, соцслужби та волонтери змогли знайти спільну мову та напрацювати загальний план дій
Скандал із вилученням чотирьох дітей в Ірпені: соцслужби та батьки дійшли згоди
27 сiчня, 16:06
Правоохоронці розкрили умисне вбивство
Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного
28 сiчня, 16:40

Кримінал

На Полтавщині опікунка катувала власних сестер та змушувала їх стояти навколішки дві доби на гречці
На Полтавщині опікунка катувала власних сестер та змушувала їх стояти навколішки дві доби на гречці
Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом
Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом
Ексзаступника керівника Банкової Шурму та його брата оголошено в розшук
Ексзаступника керівника Банкової Шурму та його брата оголошено в розшук
Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна
Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна
Справа білоруської шпіонки. Стало відомо, куди їй вдалось працевлаштуватись в Україні
Справа білоруської шпіонки. Стало відомо, куди їй вдалось працевлаштуватись в Україні
Подвійний агент з Луганщини, який воював проти сил АТО, намагався проникнути до СБУ 
Подвійний агент з Луганщини, який воював проти сил АТО, намагався проникнути до СБУ 

Новини

Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27
Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua