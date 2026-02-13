На Полтавщині опікунка катувала власних сестер та змушувала їх стояти навколішки дві доби на гречці

Опікунка била та обмежувала дітям доступ до їжі та фізіологічних потреб

На Полтавщині сестра-опікунка знущалася з власних сестер та катувала за непослух. Жінка змусила дітей стояти навколішки на гречці дві доби. Опікунка вдавалася й до інших покарань дітей. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляється, у справі йдеться про двох сестер 16 та 13 років та їхню 30-річну сестру-опінку. Жінка обмежувала дітей у сні, фізіологічних потребах та застосовувала фізичну силу.

Після двох діб, які діти провели, стоячи на колінах на гречці, вони втекли з дому. Опікунка не дозволяла дітям сходити до туалету, забороняла спати та їсти. «У вересні 2025 року дівчата без дозволу з’їли солодощі. За це опікунка насипала у куток гречку та сіль і змусила дітей стояти на колінах. Вони також отримали удари металевою лопаткою для взуття, внаслідок чого на тілі та голові з’явилися синці та садна. Коли жінки не було вдома, дівчата втекли», – йдеться у повідомленні.

На тілі та голові дітей було виявлено синці та садна фото: Офіс Генерального прокурора

Поліція знайшла дівчат та допитала їх. Після проведення експертиз опікунці було повідомлено підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України). Санкції цієї статті передбачають ув’язнення строком від трьох до шести років. На фото опублікованих Офісом Генерального прокурора видно синці та побої, які дітям завдала старша сестра.

Цей інцидент прокоментував зазначив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій: «Опікун зобов'язаний забезпечувати дитину необхідними умовами для життя, навчання та розвитку, захищати її права та інтереси. У цій ситуації навпаки – від неправомірних дій опікунки двох сестер захищають ювенальні прокурори. Законодавством кожній дитині гарантується право на свободу і особисту недоторканність. А дисципліна і порядок у сім’ї мають ґрунтуватися на взаємоповазі і виключати будь-яке приниження честі та гідності дитини».

Наразі діти перебувають зі своїм старшим братом та отримують належні умови проживання та догляду.

Нагадаємо, що у Львові засудили жінку, яка побила власного тримісячного сина, який помер у лікарні внаслідок тілесних ушкоджень. Суд виніс матері вирок. Жінка перебуваючи у лікарні, била свого тримісячного сина, який постійно плакав. Через отримані травми стан дитини з часом погіршився і вона померла.