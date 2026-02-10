Бізнесмен Мазепа потрапив у ДТП

Засновник Concorde Capital стверджує, що не порушував правил дорожнього руху

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на Житомирській трасі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис бізнесмена.

Як повідомив Мазепа, ДТП сталася 9 лютого, коли він повертався до Києва. Він зазначив, що потрапив у аварію за участю третьої особи.

«З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил дорожнього руху», – йдеться в заяві.

Бізнесмен наголосив, що співпрацює зі слідством та пообіцяв надати деталі інциденту згодом.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань 18 січня 2024 року затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. 19 січня ситуацію прокоментували правоохоронці: топбізнесмен підозрюється у створенні злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС.

Пізно ввечері того ж дня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Мазепі. Згідно з рішенням суду, бізнесмен сідає в слідчий ізолятор. Водночас у нього є можливість вийти, сплативши 349 млн грн застави. 23 січня Ігоря Мазепа вийшов із СІЗО, він вніс 21 млн грн застави, яка була зменшена із первинної цифри у 349 млн грн.