Бізнесмен Мазепа потрапив у ДТП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Бізнесмен Мазепа потрапив у ДТП
ДТП сталася 9 лютого, коли інвестбанкір повертався до Києва
фото: Concorde Capital

Засновник Concorde Capital стверджує, що не порушував правил дорожнього руху

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на Житомирській трасі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис бізнесмена.

Як повідомив Мазепа, ДТП сталася 9 лютого, коли він повертався до Києва. Він зазначив, що потрапив у аварію за участю третьої особи.

«З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил дорожнього руху», – йдеться в заяві.

Бізнесмен наголосив, що співпрацює зі слідством та пообіцяв надати деталі інциденту згодом.

Бізнесмен Мазепа потрапив у ДТП фото 1

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань 18 січня 2024 року затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. 19 січня ситуацію прокоментували правоохоронці: топбізнесмен підозрюється у створенні злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС.

Пізно ввечері того ж дня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Мазепі. Згідно з рішенням суду, бізнесмен сідає в слідчий ізолятор. Водночас у нього є можливість вийти, сплативши 349 млн грн застави. 23 січня Ігоря Мазепа вийшов із СІЗО, він вніс 21 млн грн застави, яка була зменшена із первинної цифри у 349 млн грн.

Теги: ДТП Ігор Мазепа

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
