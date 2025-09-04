«Списували» військових зі служби: у Житомирі затримано адвокатку та її сина

Під час обшуків правоохоронці вилучили більше 1,1 млн у гривневому еквіваленті

Співробітники СБУ затримали сина організаторки «на гарячому», коли він одержував фінальну частину хабаря

Служба безпеки викрила на Житомирщині схему незаконного звільнення з військової служби за станом здоров’я. Її організувала 51-річна місцева адвокатка разом зі своїм 32-річним сином – колишнім військовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Родинний тандем діяв у чіткій координації: син підшуковував потенційних клієнтів серед військовослужбовців і самовільно залишивших частини, а адвокатка залучала знайомих лікарів для оформлення фіктивних медичних документів. Фігуранти за гроші «організовували» військовим тяжкі або невиліковні діагнози, які ставали підставою для визнання їх непридатними чи обмежено придатними до подальшої служби. Вартість такого «пакету» становила $8 тис.», – йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, зокрема, задокументовано факт, коли спільники пообіцяли допомогти військовослужбовцю з осколковими пораненнями ніг оформити фіктивні діагнози. Після передачі авансу клієнт отримав детальні інструкції щодо «лікувань» та «обстежень», необхідних для підготовки підроблених документів.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігурантів і затримали сина організаторки «на гарячому», коли він одержував фінальну частину хабаря. Одночасно у Житомирі за місцем роботи затримано адвокатку.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили, крім документів, які підтверджують злочинну діяльність, понад 1,1 млн у гривневому еквіваленті. На підставі зібраних СБУ доказів затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх учасників схеми.

Нагадаємо, директорка столичної фірми, маючи зв’язки зі службовими особами ТЦК та СП, за винагороду у сумі $19 тис. пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку.