Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Списували» військових зі служби: у Житомирі затримано адвокатку та її сина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Списували» військових зі служби: у Житомирі затримано адвокатку та її сина
Під час обшуків правоохоронці вилучили більше 1,1 млн у гривневому еквіваленті
фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали сина організаторки «на гарячому», коли він одержував фінальну частину хабаря

Служба безпеки викрила на Житомирщині схему незаконного звільнення з військової служби за станом здоров’я. Її організувала 51-річна місцева адвокатка разом зі своїм 32-річним сином – колишнім військовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Родинний тандем діяв у чіткій координації: син підшуковував потенційних клієнтів серед військовослужбовців і самовільно залишивших частини, а адвокатка залучала знайомих лікарів для оформлення фіктивних медичних документів. Фігуранти за гроші «організовували» військовим тяжкі або невиліковні діагнози, які ставали підставою для визнання їх непридатними чи обмежено придатними до подальшої служби. Вартість такого «пакету» становила $8 тис.», – йдеться у повідомленні.

«Списували» військових зі служби: у Житомирі затримано адвокатку та її сина фото 1

У межах кримінального провадження, зокрема, задокументовано факт, коли спільники пообіцяли допомогти військовослужбовцю з осколковими пораненнями ніг оформити фіктивні діагнози. Після передачі авансу клієнт отримав детальні інструкції щодо «лікувань» та «обстежень», необхідних для підготовки підроблених документів.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігурантів і затримали сина організаторки «на гарячому», коли він одержував фінальну частину хабаря. Одночасно у Житомирі за місцем роботи затримано адвокатку.

«Списували» військових зі служби: у Житомирі затримано адвокатку та її сина фото 2

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили, крім документів, які підтверджують злочинну діяльність, понад 1,1 млн у гривневому еквіваленті. На підставі зібраних СБУ доказів затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх учасників схеми.

Нагадаємо, директорка столичної фірми, маючи зв’язки зі службовими особами ТЦК та СП, за винагороду у сумі $19 тис. пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку.

Читайте також:

Теги: СБУ корупція в Україні Житомир ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ повідомило про підозру в інформаційно-підривній діяльності Віктору Медведчуку та ще 12 особам
Кіріл здає всіх. Сітку Медведчука викрили повністю
18 серпня, 14:10
Удари СБУ вглиб РФ посилюють політичні аргументи України
Успішні атаки вглиб РФ посилюють позиції України на переговорах
12 серпня, 12:03
Соратник Юлії Тимошенко Сергій Власенко запевняє: для ТСК, яку він очолює, нема недоторканих правоохоронних органів. Проте до деяких з них він ставиться прискіпливіше…
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
11 серпня, 11:00
За свої послуги перевізниця брала по $500
Одеситка підвозила ухилянтів прямо до кордону: правоохоронці зірвали схему
12 серпня, 16:42
Окупанти дали довічне за воєнні злочини проти цивільних
Розстрілював цивільних. Полонений окупант отримав довічне ув’язнення
14 серпня, 13:30
Зловмисники були затримані під час одержання неправомірної вигоди
Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК
15 серпня, 18:11
Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій «А» СБУ
Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій «А» СБУ
25 серпня, 12:10
Служба безпеки затримала чоловіка у січні цього року за місцем його проживання.
На Одещині чоловік відростив волосся й переодягнувся жінкою, щоб коригувати удари РФ
25 серпня, 17:18
Зеленський висловив співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія
Убивство Парубія: Зеленський дав правоохоронцям низку доручень
30 серпня, 17:23

Кримінал

«Списували» військових зі служби: у Житомирі затримано адвокатку та її сина
«Списували» військових зі служби: у Житомирі затримано адвокатку та її сина
Корупція на фортифікаціях. Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки
Корупція на фортифікаціях. Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнила двох прокурорів за фіктивну інвалідність
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнила двох прокурорів за фіктивну інвалідність
Справа Фаріон: батько підозрюваного поклав провину за смерть мовознавиці на її доньку
Справа Фаріон: батько підозрюваного поклав провину за смерть мовознавиці на її доньку
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
37K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
16K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
9170
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3435
Таємнича донька Кім Чен Ина дебютувала на міжнародній арені в Китаї

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua