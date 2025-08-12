Головна Країна Суспільство
Одеситка підвозила ухилянтів прямо до кордону: правоохоронці зірвали схему

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Одеситка підвозила ухилянтів прямо до кордону: правоохоронці зірвали схему
За свої послуги перевізниця брала по $500
Скріншот ДПСУ

Правоохоронці Одещини викрили жінку, яка допомагала військовозобов'язаним чоловікам незаконно переправитися через кордон до сусідньої Молдови

Правоохоронці затримали 31-річну мешканку Одеси, яка на власному автомобілі перевозила чоловіка до українсько-молдовського кордону. Про це пише «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Жінка, як було встановлено, діяла за вказівками адміністратора одного з телеграм-каналів, що за 4100 доларів США пропонував послуги гарантованого виїзду за межі України.

«Таксистка» заздалегідь обрала польовий шлях без блокпостів, зустріла клієнта в Одесі та висадила його вже за декілька метрів від державного кордону. Під час поїздки перевізниця надавала чоловіку докладні інструкції щодо способів подолання природних та інженерних перешкод на кордоні. Вартість її роботи становила 500 доларів США. Решту суми чоловік мав сплатити після незаконного виїзду вже на території Молдови.

Завдяки злагодженим та оперативним діям прикордонників і поліцейських, чергову спробу нелегального виїзду за кордон вдалося зірвати, йдеться у повідомленні ДПСУ.

Жінці повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон» та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, співробітник «Укрзалізниці» за $7 тис. планував здійснити незаконне переправлення військовозобов’язаного чоловіка за кордон у кімнаті відпочинку провідників.

«Главком» писав, що прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за €500.

Теги: таксі прикордонники Держприкордонслужба Молдова Одеса кордон ухилянти

