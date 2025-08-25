Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій «А» СБУ

Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом – це окремий відділ СБУ, який виконує спецзавдання

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №657/2025.

Документ офіційно затверджує Хмару на керівній посаді в одному з ключових підрозділів СБУ, що відповідає за проведення спеціальних операцій та стратегічних заходів із забезпечення безпеки держави. Іншим указом Зеленський звільнив Хмару посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

Зазначимо, що Центр «А» виконує такі завдання: припинення терористичних актів; протидія незаконним збройним формуванням, терористичним організаціям, розвідувально-диверсійним групам іноземних держав; участь у здійсненні охорони органів державної влади та посадових осіб; сприяння забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення тощо.

Нагадаємо, у 2023 році президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Дусика з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України. На його місце було призначено Хмару.

До слова, Служба безпеки України на ранніх етапах успішно нейтралізує ворожі диверсії та викриває агентурні мережі Росії. Зокрема, СБУ протидіє масштабному плану Кремля під назвою «Диверсійний шум», який особисто затвердив Володимир Путін наприкінці 2023 року. Цей план передбачає організацію терористичних актів та диверсій по всій території України.