Суд виконав прохання адвокатів Крупи і різко зменшив заставу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
скріншот із відеотрансляції

ВАКС змінив запобіжний захід ексголові МСЕК з Хмельниччини, призначивши заставу у 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для колишньої очільниці Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Хмельницької області. Суд замінив тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

Рішення про зміну запобіжного заходу було ухвалене після клопотання детектива НАБУ. Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, сукупний термін тримання під вартою у кримінальних справах щодо тяжких злочинів не може перевищувати 12 місяців. На момент ухвалення рішення підозрювана перебувала під вартою вже 11 місяців.

Окрім внесення застави, суд поклав на підозрювану низку зобов’язань, які діятимуть до 4 листопада 2025 року:

  • прибувати на виклики слідчого, прокурора або суду;
  • не залишати межі міста Хмельницького без дозволу;
  • утримуватися від спілкування з працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, що зверталися туди;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • здати закордонний паспорт та інші документи для виїзду з України;
  • носити електронний засіб контролю.

Контроль за виконанням цих зобов'язань покладено на детективів Національного антикорупційного бюро України. Наразі підозрювана вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд у середу, 10 липня, продовжив до 7 вересня тримання під вартою ексочільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупи. Також їй вдвічі зменшили розмір застави. У жовтні минулого року Крупі призначили заставу в 500 млн грн, однак після судового засідання 10 липня сума зменшилася до 56 млн грн.

У разі внесення застави Тетяна Крупа зокрема буде зобов’язана прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання й здати свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за матеріалами повної перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), розпочало кримінальне провадження щодо колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи. Йдеться про сина колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

До слова, правоохоронці викрили масштабну схему посадовців Центральної МСЕК, які разом із сімейним лікарем оформляли групи інвалідності чоловікам призовного віку. Підозру отримав колишній очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич.

