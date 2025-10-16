Нардеп Шевченко отримав підозру у відмиванні 9 млн грн – джерело

Євгеній Шевченко є фігурантом справ про державну зраду та шахрайство

За даними слідства, парламентар витратив кошти юридичної компанії на купівлю люксових автівок

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату України у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. Мова про парламентаря Євгенія Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними слідства, народний обранець заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив. Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.

«Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG. Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України.

Згодом він отримав ще нову підозру у державній зраді. «Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду. За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні СБУ.

Зокрема, у липні 2025 року, за матеріалами ДБР та СБУ генеральний прокурор повідомив про нову підозру чинному народному депутату України. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.