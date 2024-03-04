Справу щодо ексглави Верховного Суду Князєва скеровано до суду

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років

Антикорупційні органи України скерували до суду матеріали справи щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого звинуватили у хабарництві. Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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«4 березня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Верховного Суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі», – зазначає пресслужба.

За інформацією прокуратури, дії колишнього голови суду кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні ради. Рішення підтримали 14 із 14 присутніх членів Вищої ради правосуддя.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання Князєва під вартою.

Того ж дня ВАКС обрав ексголові Верховного суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 107,3 млн грн застави. Надалі Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави спочатку до 75 млн грн, а згодом до 55 млн грн.

7 вересня ВАКС продовжив термін тримання під вартою Князєва до 16 жовтня з можливістю внесення 55 млн грн застави. 26 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила Князєва у СІЗО, але зменшила заставу до 45 млн грн. У жовтні заставу Князєву зменшили до 35 млн грн; 5 грудня – до 27 млн; 21 грудня – до 20 млн грн.

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30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня Князєва звільнили з-під варти.