За екссуддю Львова внесено 20 млн грн застави

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Львова підозрюють у пособництві у привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок»
фото: Watchers

Більш як тиждень тому Феміда зменшила заставу екссудді з 302 млн грн до 20 млн грн

На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 20 млн грн, внесені як застава за колишнього суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю відділу комунікацій суду Олесю Чемерис, яку цитує «Слово і діло».

Зазначається, що Львов зобов'язаний: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з низкою осіб щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Львова підозрюють у пособництві у привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», що належав державі Україна в особі Фонду державного майна України на підставі рішення суду. Збитки держави оцінюються в 1,4 млрд грн. Підозру в незаконному заволодінні нафтопроводом у 2024-му оголосили також Віктору Медведчуку, який, за даними слідства, координував свої дії з керівництвом РФ.

Як відомо, нещодавно Вищий антикорупційний суд різко зменшив заставу колишньому судді Верховного суду Богдану Львову. Суддя вирішив зменшити заставу з понад 302 млн грн до 20 млн грн.

18 червня 2025-го Шевченківський райсуд Києва помістив Львова під варту з альтернативою застави 302,8 млн грн. Опинившись під вартою, Львов звернувся до Ради судді України, повідомляючи, що запобіжний захід порушує гарантії незалежності та недоторканності судді.

Рада судді України прийняла рішення в інтересах Львова. А сама дала висновок, що суддя, повноваження якого припинено з підстав, визначених частини сьомої статті 126 Конституції України (за винятком набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді), але який не був звільнений з посади та не позбавлений суддівського статусу рішенням Вищої ради правосуддя, продовжує користуватися гарантіями суддівської недоторканності, зокрема щодо заборони на затримання чи тримання під вартою без попередньої згоди Вищої ради правосуддя.

У 2022 році Львова наказом голови Верховного суду відраховано зі штату суду і визнано таким, чиї повноваження судді припинено, оскільки встановлено факт набуття ним громадянства іншої держави, а саме РФ. Усуненню Львова передувало те, що журналісти програми «Схеми» оприлюднили інформацію, що він має російське громадянство. Служба безпеки України позбавила Львова доступу до держтаємниці і надіслала листа за місцем його роботи. Надалі цей лист став підставою для відрахування Львова зі штату Верховного суду.

Львов заперечував російське громадянство і оскаржував дії тодішнього голови Верховного суду Всеволода Князєва і СБУ. Офіційно підтвердити чи спростувати російське громадянство через запит до органів влади РФ і умовах війни по суті неможливо. У червні 2024-го Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Львову в поновленні на посаді судді Верховного суду.

