Справа про вбивство дитини: захист поліцейського подасть апеляцію на арешт



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Підозрюваний у вбивстві дитини поліцейський Іван Приходько Фото: theБабель

Захисники будуть просити змінити запобіжний захід на домашній арешт

Адвокат патрульного поліцейського Івана Приходька, підозрюваного в убивстві 5-річного Кирила у Переяслав-Хмельницькому, Андрій Чичиркін заявив, що вони будуть подавати апеляцію про зміну запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН.

«Звичайно», — сказав Чичиркін, відповідаючи на запитання журналіста, чи будуть вони подавати апеляцію на взяття під варту.

За його словами, захисники будуть просити змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Також адвокат зазначив, що є й інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

«Ми не можемо знати, яка їх кількість на даний час», — сказав Чичиркін.

Нагадаємо, 4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому Володимира Петровця та Івана Приходька.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

3 червня Київська обласна прокуратура після смерті 5-річного хлопчика Кирила перекваліфікувала підозру на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Поліцейським оголошено остаточну підозру. Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.