Вбивство дитини поліцейськими: слідчі ще не встановили зброю, підозрювані не здали кров на аналіз



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У сторони обвинувачення поки що досить слабка доказова база

Зброя, з якої стріляли в дитину в Переяславі-Хмельницькому, не встановлена. Про це повідомив прокурор Владислав Волян.

Він не зміг сказати, чи була зброя на місці, коли приїхала слідчо-оперативна група.

Щодо того, що хтось третій міг стріляти в дитину, у прокуратурі назвали здогадками. «Прокуратура поки не може висловлювати свою позицію з цього питання», - сказав прокурор після засідання в Голосіївському райсуді.

Під сумнів ставлять покази брата загиблого, який начебто бачив інших людей, що стріляли. «Невідомо коли ці покази давалися. Там немає ні дати, ні часу», - пояснив Волян.

Також сторона обвинувачення повідомила, що не можна 100%-во стверджувати, що поліцейські були п’яними, тому що вони відмовились від здачі аналізів.

«Свідки вказують, що поліцейські були в стані алкогольного сп’яніння. Від тестів вони відмовились. По старому законодавству усі ці питання вирішувались по-іншому, зараз це право особи», - пояснив прокурор.

Також він додав, що підозрювані відмовляються від показань.

Нагадаємо, 4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому Володимира Петровця та Івана Приходька.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.