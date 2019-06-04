Вбивство дитини поліцейськими: слідчі ще не встановили зброю, підозрювані не здали кров на аналіз
У сторони обвинувачення поки що досить слабка доказова база
Зброя, з якої стріляли в дитину в Переяславі-Хмельницькому, не встановлена. Про це повідомив прокурор Владислав Волян.
Він не зміг сказати, чи була зброя на місці, коли приїхала слідчо-оперативна група.
Щодо того, що хтось третій міг стріляти в дитину, у прокуратурі назвали здогадками. «Прокуратура поки не може висловлювати свою позицію з цього питання», - сказав прокурор після засідання в Голосіївському райсуді.
Під сумнів ставлять покази брата загиблого, який начебто бачив інших людей, що стріляли. «Невідомо коли ці покази давалися. Там немає ні дати, ні часу», - пояснив Волян.
Також сторона обвинувачення повідомила, що не можна 100%-во стверджувати, що поліцейські були п’яними, тому що вони відмовились від здачі аналізів.
«Свідки вказують, що поліцейські були в стані алкогольного сп’яніння. Від тестів вони відмовились. По старому законодавству усі ці питання вирішувались по-іншому, зараз це право особи», - пояснив прокурор.
Також він додав, що підозрювані відмовляються від показань.
Нагадаємо, 4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому Володимира Петровця та Івана Приходька.
Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
3 червня хлопчик помер у лікарні.
Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.
Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.