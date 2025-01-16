Стало відомо, які професії є найдефіцитнішими в Україні

Електромонтер, сантехнік і швачка - найдефіцитніші професії

Професії електромонтера, швачки, слюсаря-сантехніка та електрогазозварювальника зараз госто затребувані на ринку праці в Україні. Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на регіональному форумі у Харкові, пише Укрінформ.

«Найчастіше зараз роботодавці шукають працівників сфери послуг, а також водіїв і слюсарів, бо ці професії стали дефіцитними внаслідок мобілізації чоловіків. Найдефіцитніші спеціалісти на ринку праці – резюме яких дуже рідко з’являються в публічному доступі, бо вони завжди зайняті, але їх постійно шукають – це електромонтер, швачка, слюсар-сантехнік, електрогазозварювальник. Це нам вказівка на те, кого ми маємо навчати», – йдеться у повідомленні.

За її словами, у 2024 році за направленнями служби зайнятості навчалися чи перенавчалися трохи більше 41 тис. безробітних, із них 23 тис. – здобували фах саме у профтехцентрах служби.

«Завдяки навчанню в центрах профтехосвіти служби зайнятості, інших навчальних закладах, ваучерам на навчання, програмам міжнародних партнерів у минулому році ми сприяли перенавчанню загалом близько 100 тис. людей. З одного боку, це мало, бо згідно з дослідженням Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи у нас 12,5 млн економічно неактивних громадян. Але ми маємо запропонувати ще більше опцій для того, щоб люди перенавчалися», – зауважила Бережна. Також вона зазначила, що потужності центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості можна збільшити у п’ять разів.

«Особливість центрів у тому, що вони дуже швидко навчають доросле населення для задоволення потреб роботодавців. Реформа, яку ми нещодавно почали – створення наглядових рад у центрах. Тобто роботодавці об’єднуються і вирішують, кого потрібно навчати і скільки часу, щоб це було найбільш ефективно», – наголосила Бережна.

До слова, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко заявив, що молодь дедалі менше цікавиться технічними та робітничими спеціальностями, що призводить до дисбалансу на ринку праці. Він додав, що у 2025 році Україна зіткнеться з нестачею понад півмільйона кваліфікованих працівників, що стане серйозним викликом для національної економіки. Дефіцит найгостріше відчуватиметься серед фахівців технічних галузей і робітничих професій.