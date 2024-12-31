Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
День шампанського відзначають 31 грудня
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено брати і давати гроші у борг

31 грудня відзначається День шампанського, День прийняття рішення та переддень Нового року. Віряни вшановують пам’ять святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього; преподобної Меланії Римлянки.

День шампанського

31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День шампанського відзначають 31 грудня. Ця подія пов’язана не стільки з напоєм, скільки з глобальним святкуванням початку нового року. Ідея заснування свята походить зі США, але враховуючи популярність шампанського у переддень Нового року, свято має всесвітній характер.

Це день, присвячений розкішному та ігристому напою, який став синонімом святкувань та особливих подій. У цей день можна не лише насолодитися келихом шампанського, але й оцінити багату історію та кропіткий процес, що стоїть за цим культовим напоєм.

День прийняття рішення

31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День прийняття рішення відзначають 31 грудня – це заклик до дії для тих, хто схильний до нерішучості. Це день, присвячений прийняттю рішень, великих чи малих, і дотриманню їх. Цей день не лише для того, щоб прийняти рішення на Новий рік, але й для того, щоб взяти під контроль своє життя за допомогою рішучих дій.

Цей день покликаний заохотити людей переглянути свої цілі, досягнення і прогрес, а потім придумати кращі стратегії для їх досягнення в новому році. Йдеться про те, щоб закінчити рік з відчуттям ясності та мети.

Переддень Нового року

31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

У деяких країнах 31 грудня є офіційним вихідним днем, у інших робочий день скорочений. В останню добу року настає 12-та ніч Йоля – давнього зимового свята. У християн західного обряду 31 грудня є днем Святого Сильвестра, а християни східного обряду відзначають день  святителя Модеста.

Увесь світ звикли закінчувати рік саме 31 грудня, але так було не завжди. До прийняття григоріанського календаря у світі користувалися численними системами відліку часу, тому кінець року міг припадати на абсолютно різні дати.

Яке сьогодні релігійне свято

31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Праведний Йосиф Обручник. Цей угодник походив із роду царя Давида. У першому шлюбі у нього було чотири сини і дві дочки. Овдовівши, Йосиф жив у суворому стриманні. Маючи вісімдесят років, став за вибором первосвященика опікуном Пресвятої Богородиці, що дала обітницю безшлюбності. За вказівкою ангела він втік з Матір’ю Божою й Ісусом Христом в Єгипет, спасаючи Їх від гніву царя Ірода.

Цар і пророк Давид. Він був предком Христа по плоті. Молодший син Єсея, в юності Давид пас отари овець свого батька. Він вирізнявся глибокою вірою, ревно виконував волю Божу. Тому під час нашестя филистимлян з Божою поміччю переміг у двобої велетня Голіафа. Після загибелі царя Саула і його сина Давид був проголошений царем південної частини ізраїльської держави, а після вбивства другого сина Саула – царем усього Ізраїлю. Помер у глибокій старості з непохитною вірою у пришестя у світ обіцяного Богом Месії, Господа нашого Ісуса Христа. У Богослужінні та приватній молитві широко використовується Псалтир, Богонатхненна книга, укладання й написання більшості творів якої традиція приписує Давиду.

Апостол Яків, брат Господній. Це – син праведного Йосифа Обручника. З дитинства Яків був назореєм, тобто особливо посвяченим Богові. Назореї давали обітницю дівства, утримання від вина, не споживали м’ясної їжі, не стригли волосся. Обітниця назорейства означала життя чисте й святе, заповідане колись Господом для всього Ізраїля.

31 грудня – день пам’яті преподобної Меланії Римлянки. Отримала ім’я на честь своєї бабки Меланії Старшої. Преподобна Меланія молодша, перша зі знатних римлянок з юних років линула до Христа, та жадала тілесної непорочності й уражена Божественною любов’ю, народилася в християнській родині. У 397 році Меланія проти своєї волі була видана заміж за знатного юнака Пініана.

Меланія просила чоловіка жити у непороч ності, але він захотів мати дітей. Скоро свята народила дівчинку, яку молоді батьки посвятили Богу. Пізніше вона народила хлопчика, який після хрещення відійшов до Господа. Бачачи страждання дружини, блаженний Пініан просив Бога зберегти їй життя і дав обітницю жити у непорочності. Незадовго померла і їх дочка.

Батьки противились бажанню дітей жити у непорочності, але, коли батько Меланії важко захворів, то просив у дітей прощення і настановляв іти по вибраному ними шляху, просячи за нього молитися. У 409 році майно Меланії запропонував конфіскувати міський претор Габіній Барбар Помпеян, проте невдало.

За Божим благословенням свята збудувала на горі Вознесіння Христового чоловічий монастир. Меланія приймала усіх, що звертались до неї за врозумленням. Багато чудес сталось за молитвами блаженної. Вернувшись у монастир, свята почула наближення смерті, і оголосила про це сестрам. І у 439 році, причастившись Святих Таїн, спокійно віддала свою душу Господу.

Читайте також: Церковний календар на січень 2025 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще

Що не можна робити цього дня

  • Забороняється виносити з хати сміття.
  • Не варто нічого починати, воно погано закінчиться.
  • Не можна брати і давати гроші в борг.

Народні прикмети

  • зоряне небо – буде багато грибів;
  • сильна хуртовина – до урожаю горіхів;
  • туман на вулиці – до урожайного року;
  • тепла погода – весна буде пізньою.

Пам’ятні події 31 грудня

  • 406 рік – вандали, алани, свеви і інші германські племена переходять через замерзлий Рейн в районі міст Майнца і Вормса і вторгаються до римської провінції Галлія (пізніше – Франція);
  • 1695 рік – у Королівстві Англія впроваджують податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою);
  • 1807 рік – празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представляє перший в Європі проєкт кінної залізниці;
  • 1808 рік – французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак формулює один зі своїх газових законів;
  • 1857 рік – указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошують місто Оттава;
  • 1869 рік – британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявляє на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу;
  • 1904 рік – вперше масово святкують Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді – Лонгакр) у Нью-Йорку;
  • 1938 рік – в Індіанаполісі вперше презентують прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали;
  • 1968 рік – перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144;
  • 2004 рік – на Тайвані офіційно відкривають хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі – 509 м;
  • 2009 рік – у Литві зупиняють Ігналінську атомну електростанцію, що працювала від 1983 року.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Михайло, Петро, Меланія.

Читайте також:

Теги: свято свята традиції Україна українці новорічні свята церква православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

F-16 знищили сім крилатих ракет, які дві ночі тому атакували Україну
Зеленський розповів, як Україна використовує F-16
30 листопада, 16:59
Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення
Ворог просунувся в Кураховому – DeepState
3 грудня, 05:47
Гра пройде на стадіоні «Фельтінс Арена» у Гельзенкірхені (Німеччина)
«Шахтар» – «Баварія»: ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів
10 грудня, 22:00
Трамп дав велике інтерв'ю у пресі
Трамп дав перше розгорнуте інтерв'ю після виборів: головні цитати
9 грудня, 09:30
Очільник польського МЗС наголосив, що усі речі, які стосуються України, мають обговорюватися за участю України та Європи
Сікорський назвав головну роль Польщі у війні України з РФ
12 грудня, 17:21
Фіцо та Путін особисто зустрілися вперше за вісім років
Прем’єр Словаччини Фіцо прилетів до Путіна в Москву
22 грудня, 19:44
Лубінець реагує на висловлювання Василенка вдруге
Скандальна заява відомого професора про українських жінок: Лубінець відреагував
23 грудня, 21:24
Україна отримала кошти від США
Україна отримала перший транш від заморожених російських активів
24 грудня, 17:04
Дітей насильно навчають вогневій та тактичній підготовці, управлінню дронами
Росія залучила десятки дітей з окупованого Бердянська до «юнармії»
27 грудня, 22:48

Суспільство

31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Військовий після повернення з полону прочитав вірш, присвячений Україні (відео)
Військовий після повернення з полону прочитав вірш, присвячений Україні (відео)
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
«Слава Україні!»: два роки тому росіяни розстріляли Героя Олександра Мацієвського
«Слава Україні!»: два роки тому росіяни розстріляли Героя Олександра Мацієвського
Омлет за 170 грн. «Укрзалізниця» запускає повноцінні обіди: меню та ціни
Омлет за 170 грн. «Укрзалізниця» запускає повноцінні обіди: меню та ціни
Скільки коштує найдешевша та найдорожча новорічна ялинка: цікаві дані з регіонів
Скільки коштує найдешевша та найдорожча новорічна ялинка: цікаві дані з регіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
134K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 грудня: ситуація на фронті
64K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 грудня 2024
19K
Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика
18K
Наче 1020 футбольних полів: у Кореї з'явиться найбільше у світі виробництво мікросхем

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua