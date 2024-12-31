31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено брати і давати гроші у борг

31 грудня відзначається День шампанського, День прийняття рішення та переддень Нового року. Віряни вшановують пам’ять святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього; преподобної Меланії Римлянки.

День шампанського

День шампанського відзначають 31 грудня. Ця подія пов’язана не стільки з напоєм, скільки з глобальним святкуванням початку нового року. Ідея заснування свята походить зі США, але враховуючи популярність шампанського у переддень Нового року, свято має всесвітній характер.

Це день, присвячений розкішному та ігристому напою, який став синонімом святкувань та особливих подій. У цей день можна не лише насолодитися келихом шампанського, але й оцінити багату історію та кропіткий процес, що стоїть за цим культовим напоєм.

День прийняття рішення

День прийняття рішення відзначають 31 грудня – це заклик до дії для тих, хто схильний до нерішучості. Це день, присвячений прийняттю рішень, великих чи малих, і дотриманню їх. Цей день не лише для того, щоб прийняти рішення на Новий рік, але й для того, щоб взяти під контроль своє життя за допомогою рішучих дій.

Цей день покликаний заохотити людей переглянути свої цілі, досягнення і прогрес, а потім придумати кращі стратегії для їх досягнення в новому році. Йдеться про те, щоб закінчити рік з відчуттям ясності та мети.

Переддень Нового року

У деяких країнах 31 грудня є офіційним вихідним днем, у інших робочий день скорочений. В останню добу року настає 12-та ніч Йоля – давнього зимового свята. У християн західного обряду 31 грудня є днем Святого Сильвестра, а християни східного обряду відзначають день святителя Модеста.

Увесь світ звикли закінчувати рік саме 31 грудня, але так було не завжди. До прийняття григоріанського календаря у світі користувалися численними системами відліку часу, тому кінець року міг припадати на абсолютно різні дати.

Яке сьогодні релігійне свято

Праведний Йосиф Обручник. Цей угодник походив із роду царя Давида. У першому шлюбі у нього було чотири сини і дві дочки. Овдовівши, Йосиф жив у суворому стриманні. Маючи вісімдесят років, став за вибором первосвященика опікуном Пресвятої Богородиці, що дала обітницю безшлюбності. За вказівкою ангела він втік з Матір’ю Божою й Ісусом Христом в Єгипет, спасаючи Їх від гніву царя Ірода.

Цар і пророк Давид. Він був предком Христа по плоті. Молодший син Єсея, в юності Давид пас отари овець свого батька. Він вирізнявся глибокою вірою, ревно виконував волю Божу. Тому під час нашестя филистимлян з Божою поміччю переміг у двобої велетня Голіафа. Після загибелі царя Саула і його сина Давид був проголошений царем південної частини ізраїльської держави, а після вбивства другого сина Саула – царем усього Ізраїлю. Помер у глибокій старості з непохитною вірою у пришестя у світ обіцяного Богом Месії, Господа нашого Ісуса Христа. У Богослужінні та приватній молитві широко використовується Псалтир, Богонатхненна книга, укладання й написання більшості творів якої традиція приписує Давиду.

Апостол Яків, брат Господній. Це – син праведного Йосифа Обручника. З дитинства Яків був назореєм, тобто особливо посвяченим Богові. Назореї давали обітницю дівства, утримання від вина, не споживали м’ясної їжі, не стригли волосся. Обітниця назорейства означала життя чисте й святе, заповідане колись Господом для всього Ізраїля.

31 грудня – день пам’яті преподобної Меланії Римлянки. Отримала ім’я на честь своєї бабки Меланії Старшої. Преподобна Меланія молодша, перша зі знатних римлянок з юних років линула до Христа, та жадала тілесної непорочності й уражена Божественною любов’ю, народилася в християнській родині. У 397 році Меланія проти своєї волі була видана заміж за знатного юнака Пініана.

Меланія просила чоловіка жити у непороч ності, але він захотів мати дітей. Скоро свята народила дівчинку, яку молоді батьки посвятили Богу. Пізніше вона народила хлопчика, який після хрещення відійшов до Господа. Бачачи страждання дружини, блаженний Пініан просив Бога зберегти їй життя і дав обітницю жити у непорочності. Незадовго померла і їх дочка.

Батьки противились бажанню дітей жити у непорочності, але, коли батько Меланії важко захворів, то просив у дітей прощення і настановляв іти по вибраному ними шляху, просячи за нього молитися. У 409 році майно Меланії запропонував конфіскувати міський претор Габіній Барбар Помпеян, проте невдало.

За Божим благословенням свята збудувала на горі Вознесіння Христового чоловічий монастир. Меланія приймала усіх, що звертались до неї за врозумленням. Багато чудес сталось за молитвами блаженної. Вернувшись у монастир, свята почула наближення смерті, і оголосила про це сестрам. І у 439 році, причастившись Святих Таїн, спокійно віддала свою душу Господу.

Що не можна робити цього дня

Забороняється виносити з хати сміття.

Не варто нічого починати, воно погано закінчиться.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Народні прикмети

зоряне небо – буде багато грибів;

сильна хуртовина – до урожаю горіхів;

туман на вулиці – до урожайного року;

тепла погода – весна буде пізньою.

Пам’ятні події 31 грудня

406 рік – вандали, алани, свеви і інші германські племена переходять через замерзлий Рейн в районі міст Майнца і Вормса і вторгаються до римської провінції Галлія (пізніше – Франція);

1695 рік – у Королівстві Англія впроваджують податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою);

1807 рік – празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представляє перший в Європі проєкт кінної залізниці;

1808 рік – французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак формулює один зі своїх газових законів;

1857 рік – указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошують місто Оттава;

1869 рік – британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявляє на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу;

1904 рік – вперше масово святкують Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді – Лонгакр) у Нью-Йорку;

1938 рік – в Індіанаполісі вперше презентують прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали;

1968 рік – перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144;

2004 рік – на Тайвані офіційно відкривають хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі – 509 м;

2009 рік – у Литві зупиняють Ігналінську атомну електростанцію, що працювала від 1983 року.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Михайло, Петро, Меланія.