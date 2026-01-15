Суд дозволив Дубінському вийти із СІЗО під заставу

Дубінському продовжено запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському в справі про держзраду. Однак суд визначив альтернативу арешту – заставу у розмірі понад 33 млн 280 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Нагадаємо, що 13 листопада 2023 року Олександру Дубінському було оголошено підозру у держзраді. За версією слідства, погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами одразу, як потрапив до Верховної Ради. 11-12 жовтня 2019 року Дубінський прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з представниками Головного управління генерального штабу Збройних сил Росії. Як стверджує слідство, у ході спілкування нардеп погодився з умовами росіян і «таким чином вступив до злочинної організації та став її учасником з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України».

Через місяць після візиту до Росії політик спільно з іншим колегою по парламенту Андрієм Деркачем (завербований ворожими спецслужбами у квітні 2019 року; на початку війни втік до РФ; пізніше в Україні заочно отримав підозру у держзраді) провели пресконференцію, на якій дискредитували одного з кандидатів у президенти США.

У матеріалах досудового розслідування немає відомостей, чи отримував Дубінський гроші від росіян. Натомість зазначено, що його колега Андрій Деркач у 2020 році кілька разів одержував транші на суми $50 тис., $250 тис. і $267 тис. від людей пособника російських спецслужб. Готівка доставлялася до приймальні нардепа Деркача, що діяла на столичній вулиці Грушевського, 9-А, за відпрацювання інформаційних атаках проти дестабілізації ситуації в Україні.

Слідство стверджує, що нардеп Олександр Дубінський мав оперативний псевдонім «Буратіно». Крім того, правоохоронці підозрюють нардепа Дубінського у службовому підробленні для виїзду за кордон та в незаконному переправленні через державний кордон інших осіб.