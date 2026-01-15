Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд дозволив Дубінському вийти із СІЗО під заставу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суд дозволив Дубінському вийти із СІЗО під заставу
У 2023 році СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді
фото: Судовий репортер

Дубінському продовжено запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському в справі про держзраду. Однак суд визначив альтернативу арешту – заставу у розмірі понад 33 млн 280 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Нагадаємо, що 13 листопада 2023 року Олександру Дубінському було оголошено підозру у держзраді. За версією слідства, погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами одразу, як потрапив до Верховної Ради. 11-12 жовтня 2019 року Дубінський прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з представниками Головного управління генерального штабу Збройних сил Росії. Як стверджує слідство, у ході спілкування нардеп погодився з умовами росіян і «таким чином вступив до злочинної організації та став її учасником з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України».

Через місяць після візиту до Росії політик спільно з іншим колегою по парламенту Андрієм Деркачем (завербований ворожими спецслужбами у квітні 2019 року; на початку війни втік до РФ; пізніше в Україні заочно отримав підозру у держзраді) провели пресконференцію, на якій дискредитували одного з кандидатів у президенти США.

У матеріалах досудового розслідування немає відомостей, чи отримував Дубінський гроші від росіян. Натомість зазначено, що його колега Андрій Деркач у 2020 році кілька разів одержував транші на суми $50 тис., $250 тис. і $267 тис. від людей пособника російських спецслужб. Готівка доставлялася до приймальні нардепа Деркача, що діяла на столичній вулиці Грушевського, 9-А, за відпрацювання інформаційних атаках проти дестабілізації ситуації в Україні.

Слідство стверджує, що нардеп Олександр Дубінський мав оперативний псевдонім «Буратіно». Крім того, правоохоронці підозрюють нардепа Дубінського у службовому підробленні для виїзду за кордон та в незаконному переправленні через державний кордон інших осіб.

Читайте також:

Теги: СІЗО Олександр Дубінський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орієнтовно 12-13 січня за Нестора Шуфрича буде внесено заставу і він вийде з СІЗО
Очевидне неймовірне. Як Шуфрича випустили з СІЗО зі звинуваченнями у державній зраді? Судові хроніки
12 сiчня, 09:30
Гончаренко наголосив, що в цьому СІЗО знаходиться 14 людей
Нардеп показав СІЗО, де сидить Коломойський (фото)
19 грудня, 2025, 12:45
За словами захисту, заставу за Шуфрича буде внесено 12-13 січня
Шуфрич може вийти із СІЗО вже сьогодні. Адвокат пояснив, що завадило це зробити минулого тижня
12 сiчня, 12:31
Працівник виправної колонії постане перед судом за торгівлю наркотиками
На Миколаївщині інспектор колонії влаштувався «на роботу» до ув'язнених
25 грудня, 2025, 11:41
Поліція повідомила підозру начальнику СІЗО, де загинула Вікторія Рощина
Що відбувалося в російському СІЗО, в якому померла журналістка Рощина? Пояснення Офісу генпрокурора
26 грудня, 2025, 13:53
13 листопада 2023 року Олександру Дубінському було оголошено підозру у держзраді
Опальний нардеп Дубінський з-за грат запустив процедуру звільнення ключових силовиків
28 грудня, 2025, 08:30

Кримінал

Суд дозволив Дубінському вийти із СІЗО під заставу
Суд дозволив Дубінському вийти із СІЗО під заставу
Коли Міндіч виїхав з України: нові деталі від НАБУ
Коли Міндіч виїхав з України: нові деталі від НАБУ
Суд обере запобіжний захід для Юлії Тимошенко: дата засідання
Суд обере запобіжний захід для Юлії Тимошенко: дата засідання
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною
Справу ексміністра аграрної політики Миколи Сольського скеровано до суду – НАБУ
Справу ексміністра аграрної політики Миколи Сольського скеровано до суду – НАБУ
«Крок, який може коштувати життя». Ексдружина Льовочкіна заявила на нього в поліцію
«Крок, який може коштувати життя». Ексдружина Льовочкіна заявила на нього в поліцію

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua