Дубінський дав згоду росіянам працювати проти України – матеріали слідства

В Україні політику загрожує до 15 років тюрми

Підозрюваний у держзраді нардеп Олександр Дубінський погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами одразу, як потрапив до Верховної Ради. Про це свідчать матеріали досудового розслідування, повідомляє «Главком».

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Зокрема, у тексті підозри експрокурору Костянтину Кулику, який разом із Дубінським входили до агентурної мережі, сказано: 11-12 жовтня 2019 року нардеп прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з представниками Головного управління генерального штабу Збройних сил Росії. Як стверджує слідство, у ході спілкування Олександру Дубінський погодився з умовами росіян і «таким чином вступив до злочинної організації та став її учасником з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України».

11-12 жовтня 2019 року нардеп Олександр Дубінський прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з представниками Головного управління генерального штабу Збройних сил Росії витяг із підозри експрокурору Костянтину Кулику, який разом із Дубінським входили до агентурної мережі

Через місяць після візиту до Росії політик спільно з іншим колегою по парламенту Андрієм Деркачем (завербований ворожими спецслужбами у квітні 2019 року) провели пресконференцію, на якій дискредитували одного з кандидатів у президенти США.

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Наприкінці листопада 2019 року Дубінський і Деркач зареєстрували у Раді проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів міжнародної корупції за участі вищих посадових осіб держави, пов’язаних із діяльністю Нацбанку, Міністерства фінансів, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників.

У грудні того ж року цей тандем політиків направив листи голові комітету із судової системи Сенату США, директору адміністративно-бюджетного управління адміністрації президента США, голові комітету Палати представників США з розвідки, яких поінформували про нібито розкрадання коштів платників податків США українськими неурядовими організаціями.

У матеріалах досудового розслідування немає відомостей, чи отримував Дубінський гроші від росіян. Натомість зазначено, що його колега Андрій Деркач у 2020 році кілька разів одержував транші на суми $50 тис., $250 тис. і $267 тис. від людей пособника російських спецслужб. Готівка доставлялася до приймальні нардепа Деркача, що діяла на столичній вулиці Грушевського, 9-А, за відпрацювання інформаційних атаках проти дестабілізації ситуації в Україні.

Як повідомляв «Главком», під ранок 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

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Раніше повідомлялося, що судове засідання розпочалося із прохання прокурора проводити розгляд питання щодо запобіжних заходів для Дубінського в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

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До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

13 листопада Дубінському оголошено підозру у держзраді.