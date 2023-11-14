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Дубінський дав згоду росіянам працювати проти України – матеріали слідства

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Дубінський дав згоду росіянам працювати проти України – матеріали слідства
Під ранок 14 листопада Печерський районний суд Києва арештував на 60 діб депутата Олександра Дубінського
фото: Yan Dobronosov/Facebook

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Підозрюваний у держзраді нардеп Олександр Дубінський погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами одразу, як потрапив до Верховної Ради. Про це свідчать матеріали досудового розслідування, повідомляє «Главком».

Зокрема, у тексті підозри експрокурору Костянтину Кулику, який разом із Дубінським входили до агентурної мережі, сказано: 11-12 жовтня 2019 року нардеп прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з представниками Головного управління генерального штабу Збройних сил Росії. Як стверджує слідство, у ході спілкування Олександру Дубінський погодився з умовами росіян і «таким чином вступив до злочинної організації та став її учасником з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України».

11-12 жовтня 2019 року нардеп Олександр Дубінський прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з представниками Головного управління генерального штабу Збройних сил Росії
11-12 жовтня 2019 року нардеп Олександр Дубінський прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з представниками Головного управління генерального штабу Збройних сил Росії
витяг із підозри експрокурору Костянтину Кулику, який разом із Дубінським входили до агентурної мережі

Через місяць після візиту до Росії політик спільно з іншим колегою по парламенту Андрієм Деркачем (завербований ворожими спецслужбами у квітні 2019 року) провели пресконференцію, на якій дискредитували одного з кандидатів у президенти США.

Наприкінці листопада 2019 року Дубінський і Деркач зареєстрували у Раді проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів міжнародної корупції за участі вищих посадових осіб держави, пов’язаних із діяльністю Нацбанку, Міністерства фінансів, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників.

У грудні того ж року цей тандем політиків направив листи голові комітету із судової системи Сенату США, директору адміністративно-бюджетного управління адміністрації президента США, голові комітету Палати представників США з розвідки, яких поінформували про нібито розкрадання коштів платників податків США українськими неурядовими організаціями.

У матеріалах досудового розслідування немає відомостей, чи отримував Дубінський гроші від росіян. Натомість зазначено, що його колега Андрій Деркач у 2020 році кілька разів одержував транші на суми $50 тис., $250 тис. і $267 тис. від людей пособника російських спецслужб. Готівка доставлялася до приймальні нардепа Деркача, що діяла на столичній вулиці Грушевського, 9-А, за відпрацювання інформаційних атаках проти дестабілізації ситуації в Україні.

Як повідомляв «Главком», під ранок 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

Раніше повідомлялося, що судове засідання розпочалося із прохання прокурора проводити розгляд питання щодо запобіжних заходів для Дубінського в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. 

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

13 листопада Дубінському оголошено підозру у держзраді.

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Теги: війна Олександр Дубінський Андрій Деркач росія агенти впливу державна зрада

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