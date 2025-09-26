Головна Країна Події в Україні
Суд не знайшов підтверджень статусу олігарха в екснардепа Грановського

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Суд не знайшов підтверджень статусу олігарха в екснардепа Грановського
фото: sud.ua

В ухвалі наголошено, що у матеріалах справи немає відомостей про відповідність Грановського зазначеним критеріям

Голосіївський районний суд міста Києва в ухвалі від 17 вересня 2025 року у справі № 752/22017/25 зазначив, що твердження про нібито вчинення кримінальних правопорушень «олігархом Грановським О. М.» не підтверджуються. Про це йдеться в ухвалі Голосіївського районного суду м. Києва від 17.09.2025 у справі № 752/22017/25.

Суд не знайшов підтверджень статусу олігарха в екснардепа Грановського фото 1
Суд не знайшов підтверджень статусу олігарха в екснардепа Грановського фото 2

Суд навів норми Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» № 1780-IX від 23.09.2021. Відповідно до нього особою, яка має значну економічну та політичну вагу (олігархом), вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

  1. бере участь у політичному житті;
  2. має значний вплив на засоби масової інформації;
  3. є кінцевим бенефіціарним власником субʼєкта господарювання, який після набрання чинності Законом є субʼєктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;
  4. підтверджена вартість активів особи та субʼєктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Суд зазначив, що згідно зі статтею 5 цього Закону, рішення про віднесення особи до категорії олігархів приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки або Антимонопольного комітету. Таке рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування указу Президента України про введення його в дію.

В ухвалі наголошено, що у матеріалах справи немає відомостей про відповідність Грановського зазначеним критеріям, а також відсутні будь-які рішення РНБО чи подання уповноважених органів щодо його віднесення до цієї категорії осіб.

Окрім цього, суд послався на результати повної перевірки декларації Грановського за 2017 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Згідно з рішенням НАЗК №1106 від 19.04.2019 року, ознак правопорушень не виявлено, конфлікту інтересів не встановлено, а підстав для висновків про незаконне збагачення не було.

Суд не знайшов підтверджень статусу олігарха в екснардепа Грановського
Суд не знайшов підтверджень статусу олігарха в екснардепа Грановського
