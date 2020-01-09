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    Суспільство

    Минулого року в Україні різко впало оформлення закордонних паспортів

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    <p>Порівняно з груднем 2018 року, в 2019 році оформлено закордонних паспортів менше на 26%</p> - Минулого року в Україні різко впало оформлення закордонних паспортів

    Порівняно з груднем 2018 року, в 2019 році оформлено закордонних паспортів менше на 26%

    В 2019 році українці оформили 3,5 млн закордонних паспортів

    За минулий рік в Україні знизилася тенденція з оформлення біометричних закордонних паспортів.

    Про це йдеться в повідомленні міграційної служби в Facebook у середу, 8 січня.

    Відзначається, що в 2019 році українці оформили 3,5 млн закордонних паспортів. Протягом 2018 року в Україні було оформлено понад 4,8 млн іноземних біометричних паспортів.

    «Загалом, у 2019 році оформлено 1 589 004 ID-карти і 3 513 986 закордонних паспортів», - йдеться в повідомленні.

    У Державній міграційній службі додали, що порівняно з груднем 2018 року, в 2019 році оформлено: ID-карт - менше на 5%, закордонних паспортів - менше на 26%.

    До слова, Україна опустилася у рейтингу паспортів.

    Нагадаємо, глобальний туристичний портал включив Київ до топ-50 місць, які варто відвідати у 2020 році.

    паспорт українці Україна Державна міграційна служба
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