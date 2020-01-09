Минулого року в Україні різко впало оформлення закордонних паспортів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порівняно з груднем 2018 року, в 2019 році оформлено закордонних паспортів менше на 26%

В 2019 році українці оформили 3,5 млн закордонних паспортів

За минулий рік в Україні знизилася тенденція з оформлення біометричних закордонних паспортів.

Про це йдеться в повідомленні міграційної служби в Facebook у середу, 8 січня.

Відзначається, що в 2019 році українці оформили 3,5 млн закордонних паспортів. Протягом 2018 року в Україні було оформлено понад 4,8 млн іноземних біометричних паспортів.

«Загалом, у 2019 році оформлено 1 589 004 ID-карти і 3 513 986 закордонних паспортів», - йдеться в повідомленні.

У Державній міграційній службі додали, що порівняно з груднем 2018 року, в 2019 році оформлено: ID-карт - менше на 5%, закордонних паспортів - менше на 26%.

До слова, Україна опустилася у рейтингу паспортів.

Нагадаємо, глобальний туристичний портал включив Київ до топ-50 місць, які варто відвідати у 2020 році.