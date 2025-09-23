Головна Країна Події в Україні
ВАКС арештував нерухомість очільника Держмитслужби

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ВАКС арештував нерухомість очільника Держмитслужби
САП вимагає визнати необґрунтованими активи, якими користується чинний головний митник
фото: Держмитслужба

САП вимагає конфіскації нерухомості головного митника вартістю 3,2 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, спираючись на матеріали Національного антикорупційного бюро, подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо визнання необґрунтованими активів чинного очільника Державної митної служби України. Йдеться про майно на суму понад 3,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

За даними слідства, посадовець та його родина фактично користувалися житловим будинком площею 236,8 кв. м і земельною ділянкою під Києвом, хоча нерухомість була оформлена на близького родича дружини.

Наразі Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора наклав арешт на вказані активи. Про подальший хід розгляду справи САП пообіцяла повідомити додатково.

Як відомо, в.о. голови Державної митної служби наразі є Сергій Звягінцев.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили в. о. голови Державної митної служби України Сергію Звягінцеву про підозру в недекларуванні будинку під Києвом. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, у 2021-2023 підозрюваний не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 м кв. та земельну ділянку, де він розташований.

Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад $100 тис. посадовець оформив на батька дружини, в той час, як насправді фактичним власником є він і його сім’я. 

 

САП НАБУ Державна митна служба

