Служба безпеки проводить слідчі дії в колишніх детективів НАБУ

Національне антикорупційне бюро стверджує, що слідчі дії пов’язані з розслідуваннями ексдетективів

Служба безпеки проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного антикорупційного бюро, які зараз є чинними працівниками «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Ймовірно вони (слідчі дії – «Главком») пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ», – йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби НАБУ, дії СБУ можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Згодом Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ Руслану Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 21 жовтня.

До слова, арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Він не підтвердив, що він займався цією справою. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.