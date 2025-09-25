Головна Країна Кримінал
Служба безпеки проводить слідчі дії в колишніх детективів НАБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Служба безпеки проводить слідчі дії в колишніх детективів НАБУ
НАБУ заявило про можливе «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Національне антикорупційне бюро стверджує, що слідчі дії пов’язані з розслідуваннями ексдетективів

Служба безпеки проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного антикорупційного бюро, які зараз є чинними працівниками «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Ймовірно вони (слідчі дії – «Главком») пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ», – йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби НАБУ, дії СБУ можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Згодом Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ Руслану Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 21 жовтня.

До слова, арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Він не підтвердив, що він займався цією справою. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

НАБУ СБУ

Зеленський зазначив, що тривають необхідні слідчі дії
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримано, він дав перші показання – Зеленський (оновлено)
1 вересня, 01:20
Суспільство помилково вважає, що саме судді мають шукати обвинувачених та їхніх захисників, вважає керівниця Антикорупційного суду
НАБУ і САП погано працюють? Голова Антикорупційного суду пояснила, чому справи розглядаються роками
5 вересня, 18:00
Затриманим загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна
На Буковині та Харківщині затримано диверсантів, які палили авто ЗСУ та об’єкти залізниці
16 вересня, 13:45
Раніше правоохоронці заявили, що викрили Руслана Магамедрасулова на співпраці з ворогом
Заарештований детектив НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру
16 вересня, 19:05
Керівнику фонду і пʼятьом його спільникам загрожує до семи років увʼязнення
Правоохоронці викрили благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ
17 вересня, 15:43
Кожен удар по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України
Діпстрайк на 1400 км: СБУ підтверджує удар безпілотників по заводу «Газпрому»
18 вересня, 13:51
У 2022 році блогер утік за кордон та активно поширює російську пропаганду
СБУ повідомила про підозру в держзраді 43-річному блогеру з Львівщини
19 вересня, 11:49
Серед фігурантів, які отримали підозру, – 54 «посадовці» місцевої окупаційної адміністрації, незаконних збройних формувань і «судових органів» країни-агресора
СБУ оголосила підозру 147 поплічникам РФ у Криму, 32 – засуджено
22 вересня, 14:41
Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому»
Готував удари по аеродромах на заході України. СБУ затримала російського агента
23 вересня, 10:21

