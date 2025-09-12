Головна Країна Кримінал
Суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ

Суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ
Магамедрасулова обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ
фото: Суспільне

Магомедрасулов скаржився на застосування сили під час затримання

Суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ Руслану Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 21 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

На цьому наполягали прокурори: вони вважають, що Магомедрасулов може переховуватися від слідства, виїхати за кордон, впливати чи тиснути на свідків. Захист заперечує такі ризики та вважає справу тиском і атакою на НАБУ.

Зокрема, Магомедрасулов скаржився на застосування сили під час затримання.

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

До слова, арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Він не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

Як повідомлялося, СБУ опублікувала нові матеріали, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

